Я був готовий, але колеги мали інші пріоритети: Зеленський – про поїздку на Близький Схід

Володимир Зеленський зазначив, що не може гратися із графіком і пріоритетами, бо керує державою у війні.

Український президент Володимир Зеленський планував поїздку на Близький Схід одразу після нападу Хамасу на Ізраїль.

Про це президент сказав на підсумковій пресконференції з журналістами 19 грудня.

"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон. Я був готовий від самого початку. І це факт. І це був мій прямий сигнал колегам за кордоном", - зазначив він. Але, за словами Зеленського, "у колег, напевно, були інші пріоритети".

"Я не можу дуже сильно гратися із графіком і пріоритетами своїми, бо я керую державою у війні", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент також пояснив, як війна на Близькому Сході впливає на ситуацію в Україні.

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