"Я був міністром 4,5 роки, гріх скаржитись": перше велике інтерв'ю Дмитра Кулеби після звільнення

За словами Кулеби, він чітко усвідомлював, що не буде завжди очолювати МЗС, тому звільнення з посади "було доволі буденним".

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає своєю першочерговою задачею знайти нішу, де він зможе використати свої "соціальний капітал та телефонну книжку", аби допомогти Україні перемогти у війні.

Про це колишній міністр розповів на YouTube-каналі RAMINA у першому великому інтерв'ю після звільнення з посади.

Звільнення з посади

За словами ексміністра, новина про його звільнення не стала несподіванкою, "все було доволі буденно".

"Ми пішли зі Світланою [дружина Кулеби – ред.] у спортзал ввечері, і щойно я почав перевдягатися, до мене пролунав дзвінок від прем'єр-міністра. Він попросив мене під'їхати. Я все зрозумів, сказав Світлані – це воно, займайся, я скоро повернуся", – пригадує колишній міністр закордонних справ України.

Отже замість тренування Кулеба поїхав спочатку до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а потім й до президента Володимира Зеленського. Після цих зустрічей він повернувся додому, де його вже чекала Світлана.

"Ми взяли пляшку ігристого вина, сигару, аркуш паперу, ручку – пішли на балкон. Ми закурили, я випив і написав заяву на звільнення. Так, власне, це все і закінчилося", – розповів Кулеба.

Він зазначив, що очолював Міністерство закордонних справ чотири з половиною роки і чітко усвідомлював, що це не назавжди.

"Все має свій початок і все має свій кінець. Я був міністром чотири з половиною роки. Гріх скаржитися. А по-друге, я з першого дня роботи міністром чітко для себе сформулював правило, що посада міністра закордонних справ – це квота президента України. Я просто знаю, що влада не вічна, і я виріс у певній системі цінностей і розумію, що безкінечне сидіння при владі шкодить і тобі, і країні, якій ти служиш", – додав колишній очільник МЗС.

За словами Кулеби, у процесі звільнення з посади ніхто не висловлював жодних претензій щодо його роботи чи проблем у зовнішній політиці.

Росія буде вічною проблемою для України

Колишній очільник МЗС порівняв ситуацію в Україні у 2015 та 2024 роках. На думку Дмитра Кулеби, російська загроза для України є вічною, адже змінити географію неможливо. Але Україна здатна створити умови, в яких Росія навряд чи наважиться напасти на нашу державу знов.

"Ми всі прекрасно пам'ятаємо атмосферу 2015 року. Мене мучить совість, я повертаюся на держслужбу і обіцяю собі, що це виключно на рік. Допомагаю країні побудувати комунікації під час війни, бо ми були тоді просто голі перед цієї російською пропагандою, і повертаюся у приватне життя. Але не так сталося, як гадалося", — пригадує Кулеба.

За його словами, сім років потому, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, "ніхто в світі" не вірив, що Україна це переживе.

"Ті, проблеми, які описують військові, вони зрозумілі, вони закладені у людській психології, люди втомлюються, зрештою гаманці у людей теж не бездонні і не можна постійно витрачати гроші на благодійність, але ми пережили це тоді, всі ці фактори, ми переживемо їх зараз. І Україна — буде, я не маю у цьому сумнівів. Росія теж буде, тому що не можна втекти від географії", — зазначив Кулеба.

Він додав, що в такій ситуації найважливіше питання – якою саме буде Росія та наскільки Україна та українці віритимуть у свої сили.

"В українців є така схильність до самоприниження своєї країни, але ми дуже сильні. Ми спростували очікування абсолютно усіх найрозумніших людей в світі, політиків, розвідників, експертів, що Україна загине. Питання в тому, щоб ми повірили у свою здатність перемагати вдовгу, а не в окремому бою — політичному чи фізичному", – зазначив дипломат.

Кулеба впевнений, що Україні вдасться зробити все, на чому вона зосередиться. Водночас необхідно позбавлятись "старої логіки" й припинити "бідкатися".

Скандал із консульськими послугами

Коли навесні цього року в Україні готувався до ухвалення новий мобілізаційний закон, дипломатичні установи України за кордоном сколихнула низка скандалів через тимчасове припинення приймання заяв на оформлення нових документів від чоловіків. Ці скандали та сутички у консульствах, а також безліч чуток та бурхливі обговорення в соціальних мережах щодо подальших планів української влади не вщухали аж до травня 2024 року.

"За кордоном послуги громадяни отримують в двох місцях: дипломатичній місії, або офісі ДП "Документ". Дипломатична місія — це Міністерство закордонних справ, ДП "Документ" — Міністерство внутрішніх справ. В ДП "Документ" з'явилися якісь проблеми, і люди, які масово отримували там документи, почали на це скаржитися. На той момент консульства працювали в штатному режимі. Але в головах людей, які були невдоволені, все зливається в єдине ціле, адже хто відповідає за все, що відбувається за кордоном? МЗС. Тому вся ця кумулятивна проблема впала нам на голову", — пригадав Кулеба.

Він також пояснив свою реакцію на резонанс, що спричинила ця ситуація.

"Що відбувалося в реальності? Громадяни України, які читали в новинах про те, що наближається закон про мобілізацію, вирішили прискорити оформлення своїх документів. В цей час інші громадяни України, які перебувають тут, не мають можливості уникнути взаємодії з державою, просто переоформивши свої документи. Ми говоримо про справедливість. Тож, я опинився в ситуації, в якій в мене з одного боку чоловіки мобілізаційного віку за кордоном, про яких я, як очільник МЗС, маю дбати, намагаються уникнути потенційних загроз призову, пришвидшивши оформлення своїх документів. А з іншого боку, є українські чоловіки, які ще не були мобілізовані, а також чоловіки на фронті, які ризикують своїм життям заради своєї країни. Тож був запит на справедливість. Було невдоволення, зокрема, українських медіа, а також прокотилася хвиля розколу між тими, хто перебуває в Україні і тими, хто за кордоном. Потрібно було робити вибір. Влада — це взагалі вибір. Я завжди намагався ухвалювати настільки справедливі рішення, наскільки це можливо в реальності", — пояснив Кулеба.

Він також додав, що МЗС не могло діяти в розріз з державною політикою, яка полягала в підготовці закону про мобілізацію.

"Проблеми у видачі документів в ДП "Документ" вже з'явилися, а МЗС ніби існував в своїй окремій реальності. Мене можуть критикувати, чи ні, я до цього спокійно ставлюся, тому що є такі моменти, коли ти не можеш бути гарним для всіх, інакше ти втратиш себе і те, у що ти віриш. Був такий момент, коли був тиск обставин, який я описав, треба було ухвалювати рішення… Зрештою закон ухвалили, послуги ДП "Документ" і консульства запрацювали, тож все відбувається згідно із чинним законодавством", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, інформація про тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку, спричинила бурхливу реакцію тих українців, які виїхали в інші держави. Тоді Дмитро Кулеба прокоментував обмеження консульських послуг за кордоном, заявивши, що захист інтересів держави є пріоритетом в умовах повномасштабної війни.

Ментальне повернення населення тимчасово окупованих територій

На думку Кулеби, розмови про "ментальне повернення в український контекст" тих людей, які вирішили залишитися на тимчасово окупованих територіях, зараз не на часі, тому що спочатку потрібно повернути під контроль України власне ці території.

"Нам треба думати не про ментальне повернення людей з окупованих територій. Нам треба думати про повернення територій. Повернемо території – повернемо людей, не повернемо території – і людей не повернемо", – заявив Кулеба.

На його думку, на окупованих територіях залишились лише ті люди, які свідомо зробили такий вибір, всі інші, хто вважає себе громадянами України, вже давно виїхали на підконтрольні Україні території.

"Коли прийде українська влада, підніме український прапор, у них буде вибір – не примус, а вибір. Якщо ми так сильно любимо Росію, ми поїдемо в Росію. Якщо ми любимо Росію в глибині душі, але готові бути лояльними громадянами України, ми залишимося і будемо лояльними громадянами України. А всі ці історії про те, що ви спочатку виграйте битву за людські серця і думки, і це допоможе вам повернути території, – це все неробоча історія, яку нам нав'язували 2014–2015 року західні експерти", – зауважив ексміністр.

Він наголосив, що окуповані території самі собою не повернуться, їх треба буде "забирати".

"А потім привести туди свою школу, свою церкву, своїх блогерів. Пройде час, і от тоді повернуться всі думки та серця", – наголосив Дмитро Кулеба.

Політичні амбіції та плани на майбутнє

Дмитро Кулеба прокоментував тезу з телеграм-каналу "Приходько", де автор заявив, що хотів би, аби на президентські вибори пішли Дмитро Кулеба та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За словами Кулеби, після звільнення з посади міністра він шукає нішу, у якій його "соціальний капітал та телефонна книжка", у якій зібраний без перебільшень увесь світ, допоможуть Україні здобути перемогу у війні. Це першочергова задача, а "все інше – потім".

"Сьогодні головна задача – це збереження Української держави і українських життів. Сьогодні я не бачу в Україні внутрішньої політики, бо йде війна. Ну є якісь там пориви, хтось щось робить, хтось щось розказує. Є велике бажання спекулювати питанням внутрішньої політики, але зараз це просто не на часі", – висловився колишній міністр.

Він додав, що "владу потрібно критикувати", але зараз не може бути й мови про якісь вибори.

"Ну які вибори, ну куди ви? Ви ж бачите все, що відбувається, і реальність, у якій ми живемо. Є головна мета – Україна має перемогти. Думати про якісь політичні речі зараз – це відволікатися від головної мети", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, кохана Дмитра Кулеби вперше зізналася, як почався їх роман і коли вони почали жити разом.

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