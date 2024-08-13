Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я це їсти не буду": відомий український гуморист показав, чим годують військових (фото)

"Я це їсти не буду": відомий український гуморист показав, чим годують військових (фото)

Сніданок військових

Лузан заявив, що принципово не буде їсти польової кухні, доки не буде кардинальних змін в меню.

Український комік, лідер гурту "Леви на джипі" Андрій Лузан, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, показав свої армійські будні.

Гуморист поскаржився на харчування. У сторіз на сторінці в Іnstagram Андрій обурився сніданком, який включав у себе кашу, сосиски та консервовані помідори.

"Знали б ви, як мене за**али ці сосиски. Хто ця світла, добра людинка, яка придумала, що на сніданок класно соління? У нас кожен день на сніданок соління. Немає масла. Сосиски просто холодні. Кожного разу вони стають все гірше й гірше", – обурився комік.

Сніданок військових / ©
Сніданок військових

Лузан звернувся до кухарів, які готували військовим сніданок.

"Я розумію, вам не хотілося вставати о четвертій ранку, а може й о третій. Готувати для нас усе це. Але й ми не хочемо вставати, а ми встаєм, і потім нам сім годин бігать. І потім лише три години до вечері. І у цей проміжок – сім годин – хотілося б нормально щось поїсти. А не солоний помідор на сніданок, сосиски не смачні і навіть без масла. Чого в каші нема масла, де воно поділося", – пояснив військовий.

Пізніше військовий показав фото, що після розголосу військовим нарешті завезли те злощасне масло до каші.

©

Проте Лузан заявив, що принципово не буде їсти польової кухні, доки не буде кардинальних змін в меню. Він наголосив, що потратив на різні речі 10 тис. доларів.

"Я принципово не буду їсти їжу, яку привозять, поки забезпечення не буде в повному обсязі. Як перевірка, то все є. І одноразовий посуд, і стандарт по порції, і масло не зникає на складі. І всі такі милі, ще й в одноразових рукавицях. Я і сам себе можу забезпечити харчуванням. Окрім того, я вже витратив на табір більше 10 тис. доларів на забезпечення тих речей, яких тут не вистачає. То може їжу і сервіс для військових відділи забезпечення зробите по-людськи", – обурився Андрій Лузан.

©
©

Також він закликав військових з інших навчальних центрів кидати йому фото, як їх годують, щоб порівняти.

©

Нагадаємо, на початку липня Андрій Лузан повідомив, що добровольцем мобілізується до лав ЗСУ. Пізніше він розсекретив, де служитиме.

Раніше у Міноборони заявили, що не встигають впровадити стандартизовані меню для військових.

Читайте також:

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація