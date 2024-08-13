"Я це їсти не буду": відомий український гуморист показав, чим годують військових (фото)

Лузан заявив, що принципово не буде їсти польової кухні, доки не буде кардинальних змін в меню.

Український комік, лідер гурту "Леви на джипі" Андрій Лузан, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, показав свої армійські будні.

Гуморист поскаржився на харчування. У сторіз на сторінці в Іnstagram Андрій обурився сніданком, який включав у себе кашу, сосиски та консервовані помідори.

"Знали б ви, як мене за**али ці сосиски. Хто ця світла, добра людинка, яка придумала, що на сніданок класно соління? У нас кожен день на сніданок соління. Немає масла. Сосиски просто холодні. Кожного разу вони стають все гірше й гірше", – обурився комік.

Сніданок військових

Лузан звернувся до кухарів, які готували військовим сніданок.

"Я розумію, вам не хотілося вставати о четвертій ранку, а може й о третій. Готувати для нас усе це. Але й ми не хочемо вставати, а ми встаєм, і потім нам сім годин бігать. І потім лише три години до вечері. І у цей проміжок – сім годин – хотілося б нормально щось поїсти. А не солоний помідор на сніданок, сосиски не смачні і навіть без масла. Чого в каші нема масла, де воно поділося", – пояснив військовий.

Пізніше військовий показав фото, що після розголосу військовим нарешті завезли те злощасне масло до каші.

Проте Лузан заявив, що принципово не буде їсти польової кухні, доки не буде кардинальних змін в меню. Він наголосив, що потратив на різні речі 10 тис. доларів.

"Я принципово не буду їсти їжу, яку привозять, поки забезпечення не буде в повному обсязі. Як перевірка, то все є. І одноразовий посуд, і стандарт по порції, і масло не зникає на складі. І всі такі милі, ще й в одноразових рукавицях. Я і сам себе можу забезпечити харчуванням. Окрім того, я вже витратив на табір більше 10 тис. доларів на забезпечення тих речей, яких тут не вистачає. То може їжу і сервіс для військових відділи забезпечення зробите по-людськи", – обурився Андрій Лузан.

Також він закликав військових з інших навчальних центрів кидати йому фото, як їх годують, щоб порівняти.

Нагадаємо, на початку липня Андрій Лузан повідомив, що добровольцем мобілізується до лав ЗСУ. Пізніше він розсекретив, де служитиме.

Раніше у Міноборони заявили, що не встигають впровадити стандартизовані меню для військових.

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