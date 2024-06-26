"Я чекала! Я дочекалася!": мати звільненого з полону нацгвардійця Сенченка розповіла про свої емоції

Нарешті мати може обійняти свою дитину і подякувати Богові, що зберіг, захистив, повернув.

До України повернувся нацгвардієць з Кривого Рогу Віталій Сенченко, який перебував у ворожому полоні понад два роки. Мати зустріла сина й розповіла про свої емоції.

Про це Оксана Латинська написала у Facebook.

"Мамо! Я вдома, я в Україні!" Як довго я мріяла почути ці слова! Сподівалася, вірила, чекала, готувалася. Та все одно вони прозвучали несподівано", – відзначила жінка.

Обмін полоненими 25 червня

"Ні забути, ні пробачити"

Як зауважила Оксана, її син перебував у ворожій неволі два роки, один місяць і один тиждень після 86-ти пекельних днів оборони Маріуполя.

"Їх вкарбовано в нашу пам'ять, їх вирізьблено зазубреним іржавим осколком по живих серцях матері, сестри, бабусі, друзів, знайомих і геть незнайомих, але небайдужих людей. Вони в минулому, але ані забути їх, ані пробачити", – наголосила Латинська.

Вона подякувала усім, хто підтримував і надихав, хто йшов із нею та за нею, хто стояв пліч-о-пліч на мітингах і акціях, крокував пішою ходою, хто бився разом у запеклих двобоях у високих кабінетах і розповідав світові про подвиг захисників Маріуполя, хто допомагав і хто потребував її допомоги, хто не давав скласти руки й зануритися у чорну безодню відчаю та зневіри.

"Сину мій, якби ти лишень знав, якою справжньою родиною стали ті, хто чекав на вас, тих, що повернулися сьогодні, і хто продовжує чекати тих, хто залишається у полоні! Наша боротьба триватиме, обіцяю. Та наразі я щаслива. Я чекала! Я дочекалася!", – підсумувала мати Сенченка.

Чекаємо ще на позитивні новини! У ГУР про обмін військовополонених

Нагадаємо, вчора, 25 червня, Україна здійснила черговий обмін полоненими. Додому повернулися 90 наших захисників.

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