"Я человека убил": судитимуть окупанта, який розстріляв авто з подружжям на Харківщині

Окупанта, який 23 червня 2022 року відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям на Харківщині, звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, що поєднане із закінченим замахом на умисне вбивство двох цивільних осіб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Розстріл авто з подружжям

Детальніше про окупанта

Йдеться про мешканця Москви, старшого лейтенанта, командира 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр 15-ого мотострілецького полку 2-оі мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО, командира мотострілецької роти ЗС РФ. Правоохоронці встановили, що злочин вчинив Кержаєв Клим Дмитрович.

"Слідством встановлено, що 23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові", – йдеться у повідомленні.

Жінка йде за дроном

Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Побачивши коптер, постраждала не розуміла, що відбувається, але пішла за ним, щоб врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

ЗСУ за допомогою дрона вказали жінці шлях

"У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ", – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною загарбник, сміючись у слухавку, сказав: "Я человека сегодня убил".

"Кожен окупант, де б він не знаходився, буде ідентифікованим та покараним за свої злочини!", – наголошують у МВС.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівської області. Окупант переховується від правосуддя на території Росії та тимчасово захоплених територіях.

Читайте також: