“Я чітко знаю, як буде діяти наша армія”: Зеленський запевнив у готовності до кроків Путіна на Донбасі

“Я чітко знаю, як буде діяти наша армія”: Зеленський запевнив у готовності до кроків Путіна на Донбасі

Президент запевнив, що українська армія готова до будь-якої ситуації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що важко передбачити наступні кроки російського президента Путіна та його маріонеток на Донбасі, але завепнив, що українська армія готова до будь-якої ситуації.

Про це очільник української держави повідомив на спільній пресконференції після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

"Я думаю, це [плани Путіна на Донбасі] більш серйозні речі, ніж прогноз погоди, тому прогнозувати, які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів і від особистих рішень президента Росії - я не можу. Але я без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія", - заявив Зеленський.

Президент не став уточнювати, які саме дії він має на увазі, зауваживши, що про це відомо тільки йому, як верховного головнокомандувачу ЗСУ, та керівництву армії.

"Повірте, ми до всього готові", - сказав президент.

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