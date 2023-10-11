"Я цього не приховував": Шуфрич прокоментував зв'язки з Сівковичем та свою підозру

За даними СБУ, Нестор Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.

У Києві 11 жовтня суд розглядає апеляцію на арешт народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який 15 вересня 2023 року отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

До початку засідання він відповів на запитання журналістів.

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"Чого очікує підозрюваний від апеляції – справедливості. Справа була оформлена за один день: експертний висновок, обшуки та арешт, все було датоване 15 вересня. Тобто я маю підстави вважати про замовлений характер цієї справи", - заявив Шуфрич.

За даними слідства, Нестор Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.

Шуфрич заявив, що ніколи не приховував спілкування з Володимиром Сівковичем.

"Я цього ніколи не приховував. Все було у відкритому доступі. Чому мене не попередили, що є якась підозра (проти Сівковича - ред.). Чому мене не попередили, щоб я був обережний при спілкуванні", - зауважив нардеп від ОПЗЖ.

За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Депутат систематично поширював наративи Кремля про те, що "українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито "один народ".

Володимир Сівкович втік до Москви ще 2014 року, де створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

Нагадаємо, Печерський суд Києва арештував народного депутата Нестора Шуфрича на два місяці та відправив його до СІЗО. Можливості внести застави він не має.

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