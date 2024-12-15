"Я*ця були синіми": на Рівненщині загадково помер 16-річний хлопець після відвідин друзів

За словами поліції, слідів, які б свідчили про настання смерті насильницьким шляхом, поки виявлено не було. Натомість сестра померлого хлопця вважає, що його жорстоко побили.

На Рівненщині загадково помер 16-річний хлопець після відвідин компанії друзів.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За словами правоохоронці близько 20 години 4 грудня, 16-річний житель села Бережки Сарненського району приїхав до друзів. У будинку парубку стало зле, він втратив свідомість. Товариші почали самостійно надавати допомогу, викликали швидку та попросили допомоги знайомого, аби той віз хлопця назустріч медикам.

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На виїзді із села близько 20:40 лікарі швидкої констатували клінічну смерть неповнолітнього, однак продовжили реанімаційні заходи. Втім, життя хлопця врятувати не вдалося.

Судово-медичний експерт видав лікарське свідоцтво про смерть: важка поліорганна недостатність, набряк головного мозку й легень, захворювання лімфи, дистрофічні зміни печінки й селезінки, захворювання серця.

Під час огляду місця події слідів, які б свідчили про настання смерті насильницьким шляхом, виявлено не було, стверджують у поліції.

Наразі триває судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті. Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини, опитують свідків та родичів.

Відомо, що підліток проживав із бабусею. На обліку сімʼя не перебуває.

Що кажуть родичі

Сестра померлого хлопця у коментарі місцевому пабліку "РІВНЕ 1283" розповіла свою версію подій.

За її словами, "швидка" приїхала на виклик без дефібрилятора, через що довелося чекати іншу бригаду.

Розповідь сестри померлого юнака / Фото: t.me/rivne_1283

Вона стверджує, що у брата на тілі були величезні гематоми на попереку, ногах та в інтимних місцях.

"Вибачаюсь за такі слова, але яйця були синіми. Дуже цікаво, що в експертизі цього не вказали. На скроні в мого брата також була гематома у вигляді вмʼятини. Судмедекспертизу нам не віддавали два дні... Це викликає питання: що вирішувала судмедексперт у цей час? Адже вона була зобов'язана віддати нам експертизу одразу. І в той же час в експертизі не було вказано абсолютно нічого по опису стану тіла, лише загальні висновки, які, за словами лікарів, виглядають сумнівно", – зазначає родичка померлого.

Також вона звернула увагу на дивну поведінку юнаків, в компанії яких помер її брат.

"Спочатку вони стверджували, що ніхто нічого не бачив, але під час розмови один із них сказав, що бачив ногу брата, коли він заходив в кімнату. Ми запропонували хлопцям пройти поліграф. Спочатку вони погодилися, але після призначення дати категорично відмовилися", – зазначає дівчина.

Сестра померлого задає низку питань: яким чином в її брата могло з'явитися стільки травм, якщо він тільки впав? Чому хлопці не скористалися своєю машиною, щоб відвезти юнака в лікарню? Чому знайомі та родичі хлопців, з'явилися на місці раніше за швидку? Чому в експертизі нічого не вказано про стан тіла її брата?

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині молодик із автомата влаштував стрілянину по натовпу, є поранені.

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