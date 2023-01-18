"Я думав, що – все": чоловік, який із сином врятувався з дитсадка у Броварах, розповів про пережите

У чоловіка загорівся одяг, проте він встиг врятувати сина та інших вихованців дитсадка.

У Броварах місцевий житель Микола Антонов привів вранці 18 січня до дитсадка свого сина, коли побачив у вікно, як просто на будівлю летить вертоліт. Чоловікові вдалося врятувати свою та інших дітей.

Про це після пережитого розповів сам Антонов.

Одразу після катастрофи шокований чоловік зняв відео з місця подій, яке виклав у Мережу.

"Люди, тут, бл*ть, піз*єц, що зробилося! Якийсь, с*ка, вертоліт, бл*ть, влетів просто в дитячий садок на Симона Петлюри. Ах*єть! Я прямо дивлюся – воно летить, бл*ть у спину!" – вигукував на відео охоплений емоціями Антонов.

Згодом після пережитого він розповів про те, що сталося. Чоловік зазначив – усе, що він встиг зробити, побачивши вертоліт, – закликати людей навколо тікати та лягати.

"Сьогодні зранку ми з сином приїхали в садочок. Ми прийшли в групу. Нічого такого не було. Потім ми почули гуркіт мотора. Вихователька каже: "Це, може, "Шахіди" летять". Я кажу: "Ну, я зараз подивлюся у вікно і подивлюся, що це таке". Я відкриваю шторку вікна і через п’ять секунд летить передок вертольота червоно-сірого. Я встиг тільки крикнути "тікайте, лягайте!" Вибух – і в протилежне крило садочка врізався, і всі ці продукти загорання полетіли на стіну там, де ми були. Все загорілося. В мене спина загорілася, ноги загорілися. Ще в одного батька загорівся одяг. Я так думаю, що ми, може, своїми тілами і за тримали весь цей вогонь", – розповів батько вихованця дитсадка.

Після цього він разом з іншими дорослими почали виводити з приміщення садка дітей. У кількох дітей теж погорів одяг, проте вони залишилися цілими-здоровими.

"Це ранок, дітей приводять. Я зараз думаю – слава богу, що я приїхав зі своїм сином і з ним пішов звідси. Тому що мій син – зараз у нього шок, п’ять років – він каже, що "тату, я думав, що я з цього садочка не повернусь". Коли я став дивитися і побачив, що ця махіна летить просто на садочок, я думав, що – все", – поділився емоціями Антонов.

Він додав, що коли всіх дітей вивели на вулицю, то побачили, що там – "узагалі апокаліпсис", адже горіла друга частина вертольота. Всюди було чутно крики людей.

Чоловік також повідомив, що зараз із його сином працює психолог. Батько побоюється того, аби пережите не позначилося на здоров’ї дитини.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Що відомо про падіння вертольота у Броварах

Вранці 18 січня на дитсадок у Броварах впав вертоліт Super Puma, що належав ДСНС. На борту авіасудна перебували 9 осіб, зокрема – керівництво МВС України, яке прямувало до Харкова. Усі вони загинули: не стало очільника МВС Дениса Монастирського, його заступника, держсекретаря та інших членів команди міністра.

Вертоліт після падіння пошкодив будівлю дитсадка та припарковані поряд автомобілі. Внаслідок цього загинули загалом 14 людей (серед них – одна дитина). Також 25 людей постраждали ( 11 з них – діти). Пошуково-рятувальну операцію на місці завершено.

Падіння літака розслідують в СБУ. Слідчі розглядають такі версії: порушення правил польоту; технічна несправність; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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