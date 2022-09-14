"Я думав тут армія, а тут кожен сам за себе": окупант поскаржився на дезорганізованість військ на фронті

Російський військовий, який перебуває на харківському напрямку, розповів про дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва.
Розмову окупанта з його дружиною чи то дівчиною перехопила українська розвідка.
Про це інформує ГУР Міноборони.
Окупант розповів, що він перебуває на передовій, де йдуть інтенсивні обстріли. Він поскаржився на відсутність організованості у лавах російського війська: "По-іншому собі все це уявляв, бо організації тут жодної. Я думав, що тут армія, а тут не армія".
"А там просто мочилово один одного, так?", - запитує жінка.
На що окупант відповів, що на фронті немає жодної організації, яка є у військових частинах. "А тут немає нічого. Кожен сам за себе".
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