"Я думав тут армія, а тут кожен сам за себе": окупант поскаржився на дезорганізованість військ на фронті

Російський військовий, який перебуває на харківському напрямку, розповів про дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва.

Розмову окупанта з його дружиною чи то дівчиною перехопила українська розвідка.

Про це інформує ГУР Міноборони.

Окупант розповів, що він перебуває на передовій, де йдуть інтенсивні обстріли. Він поскаржився на відсутність організованості у лавах російського війська: "По-іншому собі все це уявляв, бо організації тут жодної. Я думав, що тут армія, а тут не армія".

"А там просто мочилово один одного, так?", - запитує жінка.

На що окупант відповів, що на фронті немає жодної організації, яка є у військових частинах. "А тут немає нічого. Кожен сам за себе".

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