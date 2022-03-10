"Я думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь" - Арестович про ситуацію в місті

"Я думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь" - Арестович про ситуацію в місті

Арестович зазначив, що сьогодні повинен запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що Збройні сили України триматимуть Маріуполь.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Багато численних закликів: зробіть щось для Маріуполя, для Охтирки, для Харкова, для Миколаєва.

Треба розуміти одну річ. Перше: воєнно-політичне керівництво України дуже добре знає, що відбувається. Друге: міжнародні організації знають, що відбувається, знають керівництва всіх країн світу.

Щоденно є спроби встановити гуманітарний коридор. З багатьох міст вони сьогодні запрацюють, в тому числі і з Маріуполя.

Але противник зриває евакуацію з Маріуполя, роблячи це свідомо. Тим не менш, у Маріуполі є захисники Збройних сил України, які тримають оборону міста. Я думаю, ми зможемо зробити так, що всі цивільні були евакуйовані з Маріуполя, принаймні ми все зробимо для цього. А Збройні сили і інші сили оборони триматимуть місто, так як і треба.

Я думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь. Хоча те, що він робить, терор, який він робить, це просто ще одна дуже велика і чорна, кривава сторінка світової історії російських військових злочинів", - зазначив він.