"Я думаю тільки про це": 12-річна школярка на Рівненщині вбивала котів на камеру і хизувалася цим

12-річну школярку з Рівненщини запідозрили у жорстокому поводжені із тваринами.

Як повідомляє зоозахисна організація UAnimals, дівчина знімала на камеру, як вбиває безпритульних котів, а відео знущань публікувала у власному каналі в Telegram, який видалила після розголосу у соцмережах.

"З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо проте, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру", — йдеться у повідомленні.

Зоозахисники оприлюднили повідомлення у соцмережах, де школярка описувала свій намір і бажання вбити кота.

"У мене останнім часом думки лише про те, як вбити кота і як заховати тіло. Я ні про що не думаю, тільки про це. Не можу відволіктися навіть на уроки. Я думаю тільки про це", - йдеться у повідомленні шкуродерки.

фото / UAnimals

Зоозахисники написали заяву до поліції з проханням провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків або опікунів за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дітей.

Як пише "Радіо Трек", у відділі комунікації поліції Рівненщини підтвердили, що заява від зоозахисників у них є.

Нагадаємо, в селищі Велика Олександрівка на Херсонщині місцева жителька на очах у дитини жорстоко вбила собаку сусідів, бо вирішила, що тварина душить її курей. Пенсіонерка пробила голову собаки киркою, від чого тварина загинула на місці. За скоєне власники собаки притягнули її до відповідальності.

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