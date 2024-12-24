"Я дуже за тобою сумую": діти, які чекають на повернення татусів, привітали військових із Різдвом (відео)

В Україні чимало дітей чекають на повернення своїх татусів з фронту.

Так, маленькі українці привітали військових із Різдвом символічними малюнками. Ці картини наповнені щирою любов'ю та непереборною вірою.

Кадри показала 5 окрема штурмова Київська бригада.

Діти, які чекають на повернення своїх татусів з фронту, привітали військових з Різдвом

Малюнки, зроблені цими маленькими ручками, наповнені щирою любов'ю та вірою, що зовсім скоро настане мир. І кожен батько повернеться до рідної домівки, де його так чекають.

Раніше бійці ЗСУ встановили різдвяну ялинку у Курській області. Так, символічне дерево з'явилося у Суджі.

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