"Я дуже за тобою сумую": діти, які чекають на повернення татусів, привітали військових із Різдвом (відео)

В Україні чимало дітей чекають на повернення своїх татусів з фронту.
Так, маленькі українці привітали військових із Різдвом символічними малюнками. Ці картини наповнені щирою любов'ю та непереборною вірою.
Кадри показала 5 окрема штурмова Київська бригада.
Малюнки, зроблені цими маленькими ручками, наповнені щирою любов'ю та вірою, що зовсім скоро настане мир. І кожен батько повернеться до рідної домівки, де його так чекають.
Раніше бійці ЗСУ встановили різдвяну ялинку у Курській області. Так, символічне дерево з'явилося у Суджі.
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