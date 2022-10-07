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Ілон Макс виступив із черговою антивоєнною заявою: "Я - фанат України"

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Ілон Макс виступив із черговою антивоєнною заявою: "Я - фанат України"

Фото: Associated Press

Ілон Маск вчергове зробив гучну "політичну" заяву.

Американській мільярдер і винахідник Ілон Маск продовжує "засипати" Мережі своїми розмірковуваннями проти війни. Цього разу він заявив про підтримку України і виступив проти Третьої світової війни.

Про це він написав у твітері під публікацією Kyiv Post.

"Ситуація з Ілоном Маском явно виходить з-під контролю, і, схоже, гордість і марнославство відіграють головну роль у його спробі видати себе за експерта з України . Просто зупинись, Ілоне. Це нормально визнати, що ви переборщили з чимось. Просто зупинися", - йдеться в повідомленні.

Сам підприємець, якого  позначили в дописі, змушений був пояснити свою позицію.

"Я - фанат України, але не Третьої світової війни", - написав Маск.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск збентежив Мережі заявами про переговори між РФ та Україною і запропонував провести повторне голосування в окупованих Росією областях України. Він також заявив, що через "мобілізацію" в Росії, "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Українці на політичні заяви Маска відреагували мемами та іронічними дописами. Маска порівняли з Папою Римським, Медведчуком і Чмонею.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
8097
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