Ілон Макс виступив із черговою антивоєнною заявою: "Я - фанат України"

Американській мільярдер і винахідник Ілон Маск продовжує "засипати" Мережі своїми розмірковуваннями проти війни. Цього разу він заявив про підтримку України і виступив проти Третьої світової війни.

Про це він написав у твітері під публікацією Kyiv Post.

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"Ситуація з Ілоном Маском явно виходить з-під контролю, і, схоже, гордість і марнославство відіграють головну роль у його спробі видати себе за експерта з України . Просто зупинись, Ілоне. Це нормально визнати, що ви переборщили з чимось. Просто зупинися", - йдеться в повідомленні.

The @elonmusk situation is clearly getting out of hand, and it seems like pride and vanity play a behemoth role in his attempt to pose as an expert on #Ukraine.



Just stop, Elon. It's ok to admit that you overdid smth. Just stop. — KyivPost (@KyivPost) October 6, 2022

Сам підприємець, якого позначили в дописі, змушений був пояснити свою позицію.

"Я - фанат України, але не Третьої світової війни", - написав Маск.

I’m a big fan of Ukraine, but not of WW3 — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск збентежив Мережі заявами про переговори між РФ та Україною і запропонував провести повторне голосування в окупованих Росією областях України. Він також заявив, що через "мобілізацію" в Росії, "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Українці на політичні заяви Маска відреагували мемами та іронічними дописами. Маска порівняли з Папою Римським, Медведчуком і Чмонею.

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