Ілон Макс виступив із черговою антивоєнною заявою: "Я - фанат України"

Ілон Маск вчергове зробив гучну "політичну" заяву.
Американській мільярдер і винахідник Ілон Маск продовжує "засипати" Мережі своїми розмірковуваннями проти війни. Цього разу він заявив про підтримку України і виступив проти Третьої світової війни.
Про це він написав у твітері під публікацією Kyiv Post.
"Ситуація з Ілоном Маском явно виходить з-під контролю, і, схоже, гордість і марнославство відіграють головну роль у його спробі видати себе за експерта з України . Просто зупинись, Ілоне. Це нормально визнати, що ви переборщили з чимось. Просто зупинися", - йдеться в повідомленні.
The @elonmusk situation is clearly getting out of hand, and it seems like pride and vanity play a behemoth role in his attempt to pose as an expert on #Ukraine.— KyivPost (@KyivPost) October 6, 2022
Just stop, Elon. It's ok to admit that you overdid smth. Just stop.
Сам підприємець, якого позначили в дописі, змушений був пояснити свою позицію.
"Я - фанат України, але не Третьої світової війни", - написав Маск.
I’m a big fan of Ukraine, but not of WW3— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск збентежив Мережі заявами про переговори між РФ та Україною і запропонував провести повторне голосування в окупованих Росією областях України. Він також заявив, що через "мобілізацію" в Росії, "перемога України в тотальній війні малоймовірна".
Українці на політичні заяви Маска відреагували мемами та іронічними дописами. Маска порівняли з Папою Римським, Медведчуком і Чмонею.
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