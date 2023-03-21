“Я готова на все, аби моя дитина була поруч зі мною”. Як повернути зниклу безвісти людину, не зашкодивши їй

“Я не уявляла, що його не буде поруч. Кожен день ти молишся і віддаєш свої сили, кажеш: “На тобі, сину, мою силу. Хоч ти і сильний, прийми мою, бо вона тобі потрібна”.

Тетяна не бачила свого сина вже більше року. Він той, хто в крові має сталь. Він – “азовець”, який став на захист нашої держави.

“Артем єдиний син у мене, – каже мати. – Що з ним зараз і де він, я не знаю. Ті, кого нещодавно обміняли, кажуть: “На тому напрямку, де ми були, його немає”.

“На сьогоднішній день в полоні під контролем Російської Федерації знаходиться близько 700-та азовців”, – зазначає екс-командир полку “Азов” Максим Жорін.

“Близько 30-ти – це жінки. Місцеперебування більшості з них на сьогодні невідоме. Ми не знаємо, наприклад, скільки вже закатовані, поки вони були в полоні. Ми досі не знаємо точної кількості людей, які загинули під час теракту в Оленівці”.

“З кінця травня в нас заведено близько 15 тисяч особистих справ щодо розшуку людей, – каже Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. – До нас звертаються як військові, так і цивільні. На даний час понад 50 тисяч звернень”.

“Коли йому виповнилось 19, він приніс папочку документів і сказав: “Не обговорюється, це моє остаточне рішення”, – Тетяна пригадує той день, коли Артем зробив свій вибір щодо служби в лавах “Азову”. – Я ще десь мала надію, що, може, не пройде КМБ. І потім він мені в грудні показав омріяний шеврон. У нього стільки було радості. Я трошки сумнівалась, але якщо не фізична сила, то дух у нього точно є”.

Артем і його побратими стали живим щитом Маріуполя.

“Коли я з ним зідзвонювалась, у нього в голосі відчувалося, що він готовий покласти своє життя за нашу країну, – пригадує Тетяна. – Я свою дитину дуже люблю, понад усе на світі. Хай Боженька мені вибачить, але я казала: “Якщо ти хочеш все ж таки забрати його у мене, якщо твоя воля така, то забирай, але почекає хай мене, я піду за ним, бо я без нього жити не буду”. Я готова на все, я готова віддати все, що в мене є, тільки щоб моя дитина була поруч зі мною. Воно найцінніше для мене, моє дитя”.

Почуття рідних, які втратили своїх на війні, розривають серця. В надії отримати хоча б якусь обнадійливу звістку люди роблять все, що можуть. Але не всі способи пошуку є безпечними.

“Взагалі не варто розголошувати публічно деталей стосовно того, де і як проходив службу зниклий боєць, чим саме він займався – наприклад, який рід військ, чи артилерист, чи розвідник”, – застерігає Максим Жорін.

“Військові армії РФ фільтрують нашу інформацію в соцмережах, вони шукають подробиці про будь-яких військових”, – попереджає Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київської області.

Навіть оприлюднена вами світлина зниклого безвісти може коштувати йому здоров’я або й життя.

“Не викладати в соцмережах, як сьогодні саме він виглядає, аби щоб ворог не міг впізнати. Не викладати з ним розмови. У мене були такі ситуації, що декого, хто знаходився в полоні, шукали по голосу через те, що спілкування було перехоплене”, – зауважує екс-командир полку “Азов”.

Тетяна навіть не знає, де і як її син зустрів своє 22-річчя. І чи зустріне свої 23: “17 травня він близько 11-ї вечора написав: “У мене все добре, зв’язку довго не буде, я вас дуже люблю, дійсно все добре, не хвилюйся”. Я спала, мабуть, годину-дві на добу, телефон в руці тримала, аби будь-якої секунди, якщо він подзвонить, телефон був біля мене – не дай Бог я не почую, раптом засну. З цим телефоном 24/7 ходжу”.

Якщо близька вам людина зникла, обов'язково повідомте про це правоохоронців. А також офіційні організації, які займаються пошуком людей.

“Треба написати заяву до поліції, повідомити прикмети зниклої особи, обставини, за яких вона зникла, де вона може приблизно знаходитись, а також номер її мобільного телефона. Ви маєте здати ДНК-тест”, – перелічує порядок дій Ірина Прянішнікова.

“Другий крок, який ми пропонуємо, це зателефонувати до Національного інформаційного бюро за номером 16-48. НІБ фіксує всі прізвища, щодо яких є звернення. Є обмін інформацією через Женеву, через Міжнародний Червоний хрест з російською стороною, аби Росія могла підтвердити, чи в полоні вони”.

“У нас є випадок, коли саме організація Червоного хреста допомогла повернути з-за кордону підлітка, – розповідає Ірина Прянішнікова. – Він був викрадений та вивезений на територію Білорусі саме військовими російської армії”.

“Третій крок, який ми пропонуємо людям, це звертатися до наших кол-центрів, до гарячих ліній офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, – радить Олег Котенко. – Ми пропонуємо взяти трошки часу з моменту зникнення, 15 діб – цього буде достатньо, щоб ми відкрили справу. Розшук буває і офіційний, і неофіційний. Більше дають результату неофіційні пошуки”.

“Росіяни свідомо не показують списки, щоб складніше було встановити, скільки там людей, хто саме там знаходиться, – пояснює тактику ворога Максим Жорін. – Адже їх там морять голодом, не дають воду. З часом все перетворюється на катування. Це звичайна поведінка злочинця і терориста”.

Батьки Артема постійно виступають на всіх можливих майданчиках із закликом врятувати сина і його побратимів.

“Всім лідерам світовим ми писали, робили бріфінги, звертались до Туреччини, до Сі Цзіньпіна в Китай, дружини бійців їздили до папи Римського, літали в Америку, нещодавно були в Ізраїлі – стукаємо в усі двері, в які можемо, – не здається Артемова мати. – Він знає, що мама піде всюди, що мама просто сидіти не буде!”.

Як показує практика, об’єднання родин зниклих безвісти – один із найдієвіших варіантів пошуку.

“Я вам скажу чесно: інформація, яку добувають вони, буває набагато більш змістовною та корисною, ніж та, яка є в нас”, – визнає Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

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“Коли родини обʼєднуються у пошуках, в першу чергу, легше морально цей час пережити. Рідні, наприклад, можуть допомогти з пошуком інформації, поспілкувавшись з командирами, з побратимами”, – згоден екс-командир “Азову”.

Наразі додому повернулися понад 6 тисяч українців, які вважалися зниклими безвісти. Часом вдається знайти живими навіть тих, хто значився серед загиблих.

“14 наших людей звільнили з полону, а на чотирьох з них вже була похоронка, – підтверджує інформацію Олег Котенко. – Ми коли це побачили і почали звіряти свою базу даних, це був шок для людей. Коли з родичами звʼязались, це були такі моменти – одні кричали, інші просто плакали, нічого не казали”.

“Я знаю, що плакати я перед ним не хочу, але ці сльози будуть, – уявляє зустріч із сином Тетяна. – Я його обійму, просто притисну, хай навіть нічого мені не каже, лише його обійматиму. Більше нічого”.