"Я хочу здатися": порушник зателефонував прикордонникам, бо дорогою до Угорщини ледь не втопився у Чаронді

Чоловік заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися.

Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вночі, на гарячу телефонну лінію Державної прикордонної служби України звернувся 29-річний житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: "Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам". Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити до Угорщини", – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися.

За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб".

Невдовзі група реагування знайшла чоловіка. Прикарпатець вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості. Прикордонники дістали порушника з води. Його доправили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі.

Тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.

Раніше відомий блогер Паша Бумчик отримав повістку і незаконно втік з України.

Також за кордон втік блогер Олександр Волошин.

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