"Я кожного дня боюся": дружина Зеленського зробила відверте зізнання

Дружина президента України Олена Зеленська почувається так само незахищеною від ракетних атак Росії, як і всі інші українці.

Про це Зеленська розповіла в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Я кожного дня боюся, що наступна ракетна атака буде фатальною. І я так само не застрахована, як і всі інші українці від цього. І мої діти, і мої батьки і батьки мого чоловіка, і всі мої друзі і близькі", - заявила вона.

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Дружина президента також прокоментувала свій виступ перед Конгресом США влітку:

"Я просила про зброю не для нападу, я просила про зброю задля порятунку, задля того, щоб дійсно не вбивали наших дітей в їхніх домівках. І це те, чого я хочу для себе. Я просила цю зброю для себе".

Олена Зеленська висловила сподівання, що її виступ у США сприяв отриманню Україною військової допомоги.

Нагадаємо, армія Росії від 10 жовтня регулярно обстрілює ракетами критичну інфраструктуру України.

23 листопада окупанти випустили по Україні 70 ракет. Атака забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 зазнали поранень.

Загалом росіяни ракетами влучили в 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишилися без світла, води та опалення. Через російські обстріли в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

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