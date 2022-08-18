"Я люблю Путіна": у Варшаві агресивний росіянин намагався напасти на медиків та перехожих (відео)

Росіянин неадекватно поводив себе, ображав поляків та поліз у бійку з перехожим.

У столиці Польщі Варшаві агресивний громадянин Російської Федерації намагався напасти на медиків і перехожих, викрикуючи, що він за Путіна та ображаючи поляків.

Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.

На оприлюдненому відео видно, як чоловік агресивно поводиться біля зупинки громадського транспорту, голосно зізнаючись у своїй любові до Путіна і водночас ображаючи громадян Польщі.

"Я люблю Путін. А чому б і ні? Це моє право!", - викрикував росіянин.

Чоловіка попросили заспокоїтися, утім він не вгамувався і згодом поліз у бійку з перехожим, після чого його затримали та передали поліції.

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