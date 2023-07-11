"Я люблю тебе, Росіє": на Закарпатті затримали зрадника, який підтримував війну (фото)

Колаборанта із Закарпаття затримали.
У місті Мукачево Закарпатської області затримали місцевого жителя, який підтримував війну Росії проти України та зізнався у любові до країни-агресорки.
Про це повідомили в СБУ Закарпатської області.
За даними слідства, місцевий житель у соціальних мережах активно підтримував війну Росії проти України. Він публікував дописи, де виправдовував незаконне військове вторгнення РФ та підтримував окупаційну армію. Колаборант із Закарпаття публікував дописи: "Я люблю тебе, Росіє" та поширював російську пропаганду.
Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Справу про зрадника з Мукачевого відправили до суду.
Нагадаємо, у Кіровоградській області контррозвідка Служби безпеки України спіймала розконсервованого агента російської ФСБ, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.
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