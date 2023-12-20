"Я малого виніс на двір, а він - мертвий": стали відомі подробиці загибелі матері та дітей на Чернігівщині

На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з матір'ю. Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.

"Суспільне" дізналося подробиці трагедії.

Одного із хлопчиків без ознак життя на вулицю виніс місцевий житель, 15-річний Дмитро. До будинку, який був у диму, хлопець зайшов, аби врятувати дітей.

"Раз зайшов, другий, третій – не можу зайти, бо диму повно, горить там. Не можу зайти. Цей раз заходжу, ганчірку мокру на лице накинув. Відчуваю, що наштовхнувся на щось. Ліхтариком вниз, а там малий лежить. Я малого хапаю, виніс на двір і трогаю пульс, а він все – мертвий. Пожарка приїхала, вікна порозбивали, повитягували і матір, і ще одного малого", – говорить Дмитро.

На місце пожежі хлопця покликала його двоюрідна сестра, яка товаришувала із господаркою будинку. Жінка саме йшла до них в гості. Про дим, який йшов із вікон та дверей, вона повідомила й сусідку.

"Вона прийшла до неї додому, а дим же йде. Вона двері перші відкрила – дим валить. Вона прибігла до мене і каже, що отак і отак. Жанна слухавки не бере, дим валить звідусіль. Ми ж з нею пішли, а там в хату зайти не можна", – згадує місцева жителька Лариса.

Жінки викликали рятувальників.

Головний інспектор Прилуцького районного управління ДСНС Богдан Кубай розповів, що повідомлення про пожежу надійшло о 10:25. За пів години пожежу локалізували. На місці події працювали п'ять рятувальників та одна машина.

Нагадаємо, раніше в селі Гоголів Київської області внаслідок отруєння чадним газом в одному з приватних будинків постраждала родина з трьох осіб. Батько та 4-річний син загинули.

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