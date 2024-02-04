"Я маю серйозне застереження": експерт про небезпеку у разі звільнення Залужного

Селезньов стверджує, що у разі зміни Залужного, Україна втратить час для налагодження нових комунікацій із західними партнерами.

Військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що заміна головкома ЗСУ Залужного на якогось іншого генерала зараз не на часі.

Свою думку Селезньов висловив в інтерв'ю "Еспресо".

"Я маю серйозне застереження щодо тих чуток, які зараз активно ширяться українським інформаційним простором про ймовірні ротації чи заміну генерала Залужного на іншого українського генерала на посаді головнокомандувача ЗСУ. Чому це зараз неприпустимо? Річ у тім, що левова частина військово-технічної підтримки від наших західних партнерів відбувається в тому числі й за рахунок прямих комунікацій між головкомом, його апаратом та нашим західними партнерами", – сказав експерт.

На його думку, після зміни головкома ЗСУ може статися так, що буде втрачено певний проміжок часу на налагодження нових комунікаційних каналів та можливостей.

Селезньов вважає, що зараз – дуже небезпечна ситуація на фронті. Тривають активні бойові дії на різних ділянках фронту. Експерт припускає, що ворог у найближчі місяць-два буде намагатися трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки, тобто продовжуватиме наступ.

"Чи маємо ми створювати умови для зволікання щодо певних комунікаційних каналів і, відповідно, отримання більш гнучкої та оперативної реакції з боку наших західних партнерів? Відповідь на це питання, очевидно, – ні. Ми не можемо собі цього дозволити. Але знову ж таки є певні внутрішні політичні процеси всередині нашої країни, які можуть певною мірою серйозно впливати на ті чи інші рішення", – підсумував він.

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито мають звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ. Згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

За інформацією The Washington Post, Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення.

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