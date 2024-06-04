"Я начальник – ти дурень": що робити, якщо командир порушує права військових

Українські військовослужбовці можуть звертатися у разі порушення своїх прав до Тимчасової слідчої комісії (далі – ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фаĸтів порушення заĸонодавства у Міноборони, ЗСУ, інших війсьĸових формуваннях.

Та наскільки реально в Україні військовослужбовцю захистити свої права у разі свавілля командування — йдеться у статті "Громадського".

Консультанти ТСК, військові Данило і Кирило Яковлеви розповіли, що в одній із бригад, в яких вони служили, поскаржилися на корумпованість свого командира, проте замість розв'язання ситуації, їх просто вигнали.

"От нехай боєць спробує поскаржитися на командира. У того така влада, що він за це солдата може місяцями тримати в окопі. Або звинуватить його у невиконанні наказу – а це для підлеглого кримінальна відповідальність і увʼязнення", – кажуть брати Яковлеви.

За словами братів-військових, інколи вони стикалися з відвертою дурістю командування. Наприклад, командир доручив облаштувати снайперську позицію у тій місцевості, де це зробити неможливо.

"Ми пояснювали командиру, що на цій місцевості снайперську позицію не облаштуєш. А він нам: "Залізьте на дерево і стріляйте".

Або хлопці з нашого підрозділу ледь не загинули під Купʼянськом, тому що командир не готував операцію. Нам просто сказали: "Ідіть, там на місці розберетеся", – розповідає Данило Яковлев.

"Ще з радянських часів в армії прижилося оце: "я начальник – ти дурень", "команди думати не було", або "я наказав, а ти мусиш зробити, і мене не цікавить, як ти це зробиш". Є командири, які поводяться з підлеглими, як боги, що завжди мають рацію", – зізнаються брати Яковлеви.

Скарги на військову частину розглядає сама частина

Керівниця ТСК, народна депутатка Ганна Скороход розповіла, що військовослужбовець може подати скаргу на імʼя вищого командира або звернутися до суду. Але це не зовсім працює, бо усі скарги, які приходять на частину, розглядає сама військова частина.

"Це нонсенс. Бо розглядати має вище військове командування або окрема комісія, щоб розслідування було об’єктивним, щоб не виникало кругової поруки, щоб боєць, який поскаржився, не ставав заручником ситуації", – каже нардепка.

То куди можна скаржитися

Крім того, боєць може поскаржитися на гарячу лінію Міноборони. Проте Скороход визнає, що гаряча лінія – теж малоефективний інструмент. Тому вона радить захисникам у разі порушення їхніх прав командуванням звертатися саме до ТСК Верховної Ради.

За її словами, від початку роботи ТСК отримала понад 3 тисячі скарг. Частина – колективні, іноді підписані сотнею бійців.

Раніше повідомлялося, що на Одещині військові будували маєток командувачу тероборони.

Читайте провідні новини дня: