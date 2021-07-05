"Я народилася в Україні": голова партії "Голос" тричі уникла відповіді на питання про громадянство США

"Я народилася в Україні": голова партії "Голос" тричі уникла відповіді на питання про громадянство США

Кіра Рудик уникла відповіді на питання про те, чи є у неї американське громадянство.

Очільниця політичної партії "Голос" Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про нібито наявність у неї громадянства США. В Конституції України закріплено єдине громадянство.

Курйозний діалог Кіри Рудик та ведучої Наталії Влащенко відбувся 5 липня у ефірі телеканалу "Україна 24".

Ведуча запитала, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ, що у нардепки є американське громадянство.

"Я народилася в Україні, я є українкою", - з посмішкою сказала Рудик.

Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства. Відповідь Рудик залишилася незмінною:

"Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була", - відповіла голова "Голосу".

Третя спроба почути відповідь на питання теж була невдалою.

Зазначимо, що в Конституції України закріплено єдине громадянство. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує запровадження в Україні подвійного громадянства, адже, на його думку, це може мати негативні наслідки.

Нагадаємо, на засіданні Ради оголосили про розкол фракції "Голос". Половина нардепів створили окреме об'єднання. Наразі партію "Голос" очолює Кіра Рудик: у березні 2020 року вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив про вихід з парламенту.

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