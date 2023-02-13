“Я не була морально готова, що в бліндажі, окрім мене, будуть жити миші”. Жінки на війні – як їм служиться

Спочатку була Київщина, потім Харківщина і Донбас. За вісім місяців війни вона врятувала вже кілька десятків життів. Хоч сама зізнається, що ніколи не рахувала вивезених з поля бою бійців, бо вважає, що просто виконує свою роботу. На рівні з чоловіками.

“2016-го я закінчила медичний коледж. Але на випускний я не пішла, – розповідає Надія. – Бо в той самий день я вже їхала на Рівненський полігон, де на той час дислокувалася 14-та бригада. Проблем з колективом не було ніяких. Мене сприйняли. До мене почали звертатися хлопці. Хоч спочатку командир роти кричав, що до тебе у мене не було хворих. А я йому сказала, що у вас просто не було медика. Бо якщо людина терпіла той самий головний біль, то це не означає, що їй не боліло. Тоді я дійсно відчула, що я на своєму місці. Я там, де хотіла бути”.

За вісім років своєї служби в лавах ЗСУ Надія Волкова пройшла кілька ротацій на Сході країни. Саме там вона отримала свій перший бойовий досвід.

“Я не боялася, що там будуть стріляти, що там будуть вибухи. Я до цього всього була морально готова. Я не була морально готова, що в бліндажі, окрім мене, будуть жити миші. Довелося завести кішку. Ну як завести… Я пішла, позичила у хлопців, а потім не віддала”, – посміхається Надія.

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Ще тоді Надя зрозуміла для себе одну важливу річ: жінка в армії не має права скиглити, має працювати на рівні з чоловіками, але за будь-яких обставин все ж таки залишатися жінкою: “Для мене бути жінкою навіть на війні – це означає за можливості зробити собі манікюр та педикюр. Зачіску. Це можливо навіть тут. Бо зараз маса мобілізованих хлопців, серед яких можна знайти перукаря. А ще для мене залишатися жінкою – це не зловживати нецензурною лексикою та не палити. Хоч багато жінок, які приходять в армію, починають палити на рівні з чоловіками. Я не підтримую це. Вважаю, що здорового способу життя можна дотримуватись і тут”.

За даними Міноборони, до початку повномасштабної війни з Росією в ЗСУ служили 57 тисяч жінок. З них тільки трохи більш ніж половина були саме військовими. Решта займалися відносно мирними справами. Але після 24 лютого багато жінок пішли в підрозділи територіальної оборони. І відома громадська діячка та журналістка Леся Ганжа – одна з них.

“Я з перших днів війни ходила по військоматах, стояла у величезних чергах, – ділиться Леся. – Але мене не брали, бо казали, що потрібні люди з військовою підготовкою. Врешті-решт, я потрапила до 130 Соломʼянського ТрО міста Києва. У ньому знаходжуся і зараз. Спочатку ми працювали на Київщині, потім був Харків, зараз – під Бахмутом. У нашій роті, окрім мене, ще дві жінки”.

Сьогодні, за словами Лесі, її не турбують жодні побутові негаразди. На її думку, і жінки, і чоловіки здатні все це витримати. Дискомфорт з чоловічим одягом відчувала тільки перший місяць. Потім придбала собі сама те, чого бракувало. Єдине, чого прагне жінка сьогодні – брати участь у стрілецьких боях і нарешті зустрітися з ворогом віч-на-віч.

“Я багато тренуюся і зараз в хорошій фізичній формі. Я – хороший солдат. Але до мене все одно ставляться, як до… дитини, бережуть. Чому? Я – доросла жінка. І пішла на війну свідомо. Я вісім років волонтерила або писала про війну. Тому після 24-го лютого я точно знала, чого хочу. Звичайно, за цей час були спроби загнати мене на кухню, зробити діловодом. Але я прийшла сюди бути солдатом. І хочу, щоб мене сприймали як солдата. Втім, для цього потрібно воювати. Але ж саме це мені і не дозволяють робити”, – розповідає Леся.

“Армія давно перестала бути майданчиком грубої сили та битви на мечах. Зараз навіть крутих бойових одиниць-жінок командири можуть просити бути якомога далі від передової, щоб зберегти їм життя. Але це неправильно. Це не є професійно. Бо кожна жінка на війні розуміє, що може загинути”, – переконана лідерка Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак.

На думку Катерини, зараз жінки на війні знаходяться у фокусі уваги. І не завжди чоловіки-військові готові з цим миритися. Адже жінок у лавах ЗСУ все одно значно менше, аніж чоловіків. Утім, після війни, вважає ветеранка, в армії багато чого потрібно буде змінити.

Катерина Приймак із побратимами

“Щоб інтегрувати жінок в лави ЗСУ, треба удосконалити всі послуги, які зараз існують у війську. Наприклад, медичні: збільшити кількість гінекологів, мамологів. Щодо забезпечення матеріального, то треба нарешті ввести жіночу форму. А головне – поступово змінювати ставлення чоловіків до присутності жінок на бойових посадах. Бо багато хто з них досі не розуміє, для чого жінкам йти в армію?”

А от прес-офіцерка 14-то ОМБ імені князя Романа Великого Надія Замрига вважає, що жінки, які вирішили служити та воювати, так само мають чітко розуміти своє завдання, і мати чітку відповідь на питання: чому я тут?

“Воювати нелегко. Бо до всіх фізичних складнощів додається емоційний біль, – зізнається Надія. – Коли я тільки потрапила на службу, у лютому 2016-го, то один мудрий військовий мені дав таку пораду: головне – навчитися тримати удар на рівні з усіма. А соплі і сльози залишити для подушки вночі. Тому я завжди згадую його слова у найважчі моменти мого життя на війні.”