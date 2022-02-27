"Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети": Зеленський розповів про переговори з Лукашенком

"Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети": Зеленський розповів про переговори з Лукашенком

Це була перша предметна розмова лідерів сусідніх країн за останні два роки.

У неділю, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше за два роки провів предметну телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Подробиці цієї розмови глава української держави повідомив під час свого відеозвернення.

"Ми не розмовляли з ним два роки. Сьогодні ми говорили дуже предметно. Я пояснив детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому", - зазначив Зеленський.

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За словами українського президента, Олександр Лукашенко запропонував організувати зустріч української та російської делегацій для мирних переговорів, щодо результативності яких Зеленський висловив сумнів.

"Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегація зустрілися на річці Прип’ять. Підкреслюю — без жодних умов. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був, хай і маленький, але все ж таки шанс", - зауважив глава української держави.

Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо. Очільник українського прикордонного відомства відзначив, що Білорусь фактично веде війну спільно із Росією.

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