“Я не хочу, щоб він був президентом”: Олена Зеленська розповіла, яким бачить майбутнє своє сім’ї

Перша леді вважає, що її чоловікові потрібно знайти щось нове.
Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що не хотіла би, щоб її чоловік займав посаду президента упродовж ще одного терміну.
Про це вона розповіла журналістам у подкасті видання The Economist.
"Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни", - сказала вона.
Зеленська вважає, що її чоловікові так само, як їй разом з ним, треба знайти щось нове у цьому житті. Дружина чинного президента впевнена, що у них достатньо креативності, щоб придумати собі цікаве заняття.
Після того, як закінчиться війна, Олена Зеленська мріє всією сім’єю (у подружжя двоє дітей -10-річний син Кирило та 19-річна донька Олександра) поїхати в подорож.
"Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я", - поділилася планами українська перша леді.
Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська розповіла в одному з інтерв’ю, що окрім перемоги України у війні, син та донька "чекають, коли війна відпустить їхнього тата".
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