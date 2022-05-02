Я не можу сказати на 100%: Зеленський про загрозу ядерного удару збоку Росії

Я не можу сказати на 100%: Зеленський про загрозу ядерного удару збоку Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що немає повної впевненості у діях РФ.

Тож немає впевноності у тому, що Росія не завдасть ядерного удару по території України.

Про це президент України повідомив у інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

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"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, або будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", - зазначив Зеленський.

Він додав, що армія РФ не враховує наслідків своїх дій.

"Іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результат, або розуміють результат, але їм все одно. Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно. Це найгірші. Це навіть не ворог", - сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подякував спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за допомогу у припиненні російської агресії. Глава держави обговорив з Пелосі ключові питання допомоги Україні у війні з Росією.