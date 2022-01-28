"Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити": мати вбитого військового у Дніпрі

"Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити": мати вбитого військового у Дніпрі

Рідні та знайомі не можуть повірити, що Леоніда більше немає.

Троє з п’яти загиблих під час стрілянини у Дніпрі, яка сталася на території Південного машинобудівного заводу, жителі Херсонської області.

Загиблий військовослужбовець Леонід Чернік родом з Каховки, пише "Суспільне".

Леонід навчався у місцевій школі №5. 2017 року закінчив її. Був на строковій службі, залишилось дослужити 3 місяці. Перед цим навчався на електрозварювальника.

"Ну що я можу сказати. Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити. Він для мене старший синок. Я не знаю. Дуже хороший, всі друзі. Він просто був хорошим. Поганого ніхто про нього не скаже. Сусід он живе, теж постійно гуляти їздили. Не знаю, не знаю. Йому три місяці залишилось до дембеля. Казав: мамо, буду йти на роботу працювати. Він вчився на електрозварювальника у Новокаховському вищому професійному училищі. Вчителька телефонувала, сказала, коли його привезуть, щоб сказати, щоб вона зателефонувала усім однокласникам, вони прийдуть, проведуть його", - каже мати Леоніда Вікторія Юркевич.

Як сприйняла звістку про загибель 19-річного каховчанина, розповіла його класна керівниця Маргарита Малиновська.

"Це був мій перший випуск, як перша дитинка. Всю країну сколихнула така страшна новина. Увесь наш класний колектив дуже співчуває батькам, ми всі хвилюємось, всі підтримуємо маму, родину, діти активізувалися. Вони, звичайно, хочуть в останню путь провести нашого однокласника. Льоня за час навчання показав себе, як дуже весела дитина. У нього були приятелі в школі, поза школою. Діти всі в один голос говорять, що саме в 9 класі, коли був наш випускний рік, діти всі так здружилися, що стали однією родиною. І зараз це для нас усіх величезна втрата. Він закінчив 9-й клас, він випустився у 2017 році. За час, коли він вже випустився, ми кілька разів з ним бачилися. Дитина завжди привітна, охоче спілкувався зі мною", - сказала класна керівниця.

Фото: Каховська міська територіальна громада

Продавчиня Ірина також поділилася спогадами про Леоніда Черніка.

"Він приходив, він живе поруч. Дуже хороший хлопчик, вихований, ввічливий. Ідеальний. Таких зараз, мабуть, мало серед молоді. Я казала батькові, що дуже хорошого сина вони виховали. Дуже мало людей знають, фотографію не всі бачили. Жінка прийшла, каже: чи чула я, що хлопчика нашого вбили", - зазначила продавчиня.

Розстріл у Дніпрі: в якому стані потерпілі

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.

Читайте також: