"Я не погоджуюсь з цифрами": Зеленський про те, скільки людей потрібно мобілізувати

На думку президента, оприлюднювати дані про кількість тих, кого планують призвати, неправильно.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про необхідність мобілізації іще 160 тисяч людей.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Українському радіо".

Зеленський визнав, що що навіть після ухвалення нового закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатню кількість людей

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"Я не погоджуюсь з цифрами. Не можна тут говорити про точну цифру, бо є питання завдання. Якщо бачите, що не вистачає людей на фронті, – це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону (нового закону про мобілізацію – Ред.)? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше – люди. Тому хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає (людей – Ред.), то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – каже Зеленський.

Заява Литвиненка про плани мобілізувати ще понад 160 тисяч чоловіків президента "здивувала". На його думку, "говорити точну цифру – це неправильно".

Нагадаємо, 29 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що до лав Сил оборони потрібно мобілізуваи ще 160 тисяч людей. Це дасть змогу укомплектувати частини до 85%. За його словами, усього до Сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.

Раніше ми писали, чи можуть призвати до 500 тисяч людей і де їх шукатимуть.

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