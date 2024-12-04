"Я не розумію, в чому я винний": неповнолітньому фігуранту смертельної ДТП у Дніпрі суд обрав запобіжний захід

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб 17-річному Арсенію Бессонову, фігуранту ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН із зали суду.

Арсенію Бессонову інкримінують не надання допомоги потерпілим, що загрожує увʼязненням на строк до 5 років.

Сам неповнолітній фігурант ДТП заперечує провину. "Я не розумію, в чому я винний. Я теж постраждалий", - сказав він в залу суду.

Як стало відомо під час засідання, Арсеній ніде не працює та не навчається. З навчального закладу його відрахували в серпні.

Батько заявляє, що про це не знав. Неповнолітній проживав окремо від батька – разом із другом, що був за кермом БМВ.

Батько Арсенія заявив на суді, що позичив власне авто другу сина на два дні.

Сам Арсеній вже має три протоколи, що нині розглядаються у судах, - про скоєння ДТП, що сталося раніше, про залишення місця аварії та за кермування без належних підстав.

У Дніпрі неповнолітньому фігуранту смертельної ДТП суд обрав запобіжний захід

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній Заводській автомобіль BMW зіткнувся з Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

Читайте також: