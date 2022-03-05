"Я не вірю, що ви хочете кривавої війни проти України": Байден звернувся до росіян

"Я не вірю, що ви хочете кривавої війни проти України": Байден звернувся до росіян

Президент США вважає, що росіяни не хочуть війни.

Президент США Джо Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні.

Звернення президент розмістив на твітер-сторінці Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки",- пише Джо Байден.