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"Я ні за що не тримаюся": Зеленський відповів, чи хотів би провести вибори в Україні під час війни

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Я ні за що не тримаюся": Зеленський відповів, чи хотів би провести вибори в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що не тримається за владу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не хоче, щоб українці жили без виборів кілька років.

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, він ні за що не тримається.

"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів 3, 5, 7 років. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що ми за щось тримаємось. Я б хотів провести вибори", - акцентував Зеленський.

Глава держави додав, що йому подобається ідея "зробити це упродовж року".

Чи можливі вибори під час війни

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні Конституція опосередковано не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради, але тільки Конституційний суд може остаточно вирішувати, чи можливе проведення виборів у таких умовах.

В середині червня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вибори під час воєнного стану в Україні неможливі

Секретар РНБО Олексій Данілов також висловився, що Україні варто проводити вибори тоді, коли закінчаться воєнні дії.

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Дата публікації
Перегляди
1441
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