Двоюрідна племінниця міністра оборони РФ не хотіла вплутуватися в цю "бійню" до останнього. Поки не зрозуміла, що потрібно щось робити і що вона реально може чимось допомогти.

Про це киянка Наталія Вертинська сказала в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Виступити зі зверненням, продовжила вона, вирішила тоді, коли "вже накипіло". Її закидають "штучний інтелект" та "роботу на СБУ".

"Я жодного відношення до СБУ, до уряду, до політики не мала і не маю. Я людина, у мене є серце, у мене є душа і душа болить за життя, яке зараз іде даремно...Я нічого не боюся. Якщо мені потрібно пройти шлях для доказу того, що у Білоусова є родич в Україні та родич в Америці, я піду цим шляхом з гордо піднятою головою", – наголосила Вертинська.

Нагадаємо, двоюрідна племінниця міністра оборони РФ Андрія Білоусова вважає, що її прадід неодноразово перекинувся в могилі. Перший раз, коли ракета потрапила в телевізійну вежу, яка розташована прямо поруч із військовим цвинтарем. І ця ракета вбила тоді в Бабиному Яру єврейську родину.

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