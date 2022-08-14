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Я нічого не відчуваю: як подолати емоційне оніміння під час війни

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Я нічого не відчуваю: як подолати емоційне оніміння під час війни

Фото: Credits

Війна — подія, що вибиває землю з-під ніг навіть у самих емоційно стійких.

Кожного дня читаєш новини і думаєш, що більше не витримаєш. Відкладаєш телефон, а через годину знов читаєш новини. Поки не ловиш себе на думці: мене не лякають новини, події не викликають у мене суму, я взагалі нічого не відчуваю. 

Про це пише uaheaith в Instagram. 

З вами трапилось емоційне оніміння — відключення емоцій і почуттів у відповідь на травматичну подію, гострий або/і хронічний стрес. Так ваша психіка намагається захиститись від надтяжкого навантаження. Ускладнюється емоційне оніміння відчуттям «внутрішньої пустоти», власної ненормальності. 

Тож найголовніше в цій ситуації пам’ятати, що будь-які реакції на ненормальну ситуацію війни є нормальними. Ви - точно нормальна людина, яка не переносить цього всього жаху війни, який щодня відбувається з нами.

  • Говоріть  про цей стан. 

Може здаватися, що ніби говорити немає про що, бо я ж нічого не відчуваю. Але спробуйте розділити це відчуття з близькою людиною. Ви здивуєтеся, але багато хто вас зрозуміє.

  • Рухайтеся

Неймовірно цілющим в таких справах є спорт. Його біохімія направду магічна і допомагає відновлюватись психіці.

  • Рутина

Майже в кожному психологічному пості про війну є щось про рутину. Сорі, але вона дійсно рятує. Дотримуйся режиму дня, спробуй планувати щось цікаве і радісне на день. Робіть це, навіть якщо поки не відчуваєш емоційного відгуку.

  • Смійтеся

Через гумор ми звільняємо напругу. Чим гучніший сміх, тим швидше ми відновимось. Жарти роблять страшне смішним і малюсіньким. 

  • Потурбуйтесь про сон. 

Витисніть зі своїх обставин максимум і спіть

  • Спогади

Спробуйте пригадувати приємні моменти життя - погортай свою Instagram за 2018 рік, дитячі фото, миті з друзями, романтичні моменти. 

  • Знайдіть допомогу

Важливо зрозуміти, з чим саме пов’язаний цей стан емоційного оніміння (захист психіки, емоційне вигорання, симптом депресії, побічна дія ПТСР), тому якщо маєте можливість — поговоріть з психологом, який за потреби визначить подальші дії.

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