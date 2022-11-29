"Я ніколи не осягну цих маневрів": боєць 93-ї бригади про запеклі бої під Бахмутом (відео)

На Донеччині в районі Бахмута зараз напружена ситуація. Російські окупанти заявляють про взяття під контроль кількох сіл, в той час як ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів у соцмережі боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" під ніком "Твій друг Стус".

"Бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Русні багато, закінчуватись вона не планує. Постійно підходять нові групи, тому темп і напруга на ділянці не спадає вже довгий час. Цікавить тільки, про що вони думають, коли їм показують пальцем на посадку і кажуть її штурмувати?" - написав боєць

Він додав, що війська РФ ідуть на штурм, як на заклання, не роблячи жодних висновків і не рахуючись із втратами.

"Я ніколи не осягну цих маневрів. Тіпи, у вас годину тому в посадку зайшло 12 людей, повернулося 4. Вас взагалі нічого не бентежить? Може, хоч попитай у своїх співкамерників, як воно? Чисто так, для себе, перед смертю", - написав "Твій друг Стус".

Бої не вщухають ні вдень ні вночі.

русні багато, закінчуватись вона не планує. постійно підходять нові групи, тому темп і напруга на ділянці, не спадає вже довгий час. цікавить тільки, про що вони думають, коли їм показують пальцем на посадку і кажуть її штурмувати? pic.twitter.com/FSHPxG34eN — твій друг Стус (@slovyanskasil) November 28, 2022

Нагадаємо, що за повідомленнями російських окупантів, їм вдалося просунутися в напрямку кількох сіл в районі Бахмута. Російські джерела стверджують, що ЗС РФ захопили Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Підгороднє. Офіційної інформації про це наразі немає.

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