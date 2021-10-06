"Я ніколи не подивлюсь відео вбивства чоловіка": вдова чернігівського копа записала звернення 

Вбита горем жінка не хоче бачити фрагменти трагедії, у якій загинув батько її дітей.

Вдова вбитого чернігівського поліцейського Вероніка Єрохіна записала зворушливе відеозвернення, в якому поділилася своїми емоціями. Вона висловила щиру вдячність всім людям, які їй допомагали.

Своє відеозвернення Єрохіна опублікувала у Facebook.

За її словами, пів Чернігова були готові тимчасово дати притулок дітям, а рідні намагалися відібрати в неї телефон, щоб вона не шукала в Мережі деталі трагедії.

"Нереально повірити в те, що відбулося, але й нереально повірити в те, що навколо скільки хороших людей. Дуже вам дякую. Адже пів міста були готові забрати наших діток. Усі переживали, де вони, пропонували доглянути за дітьми... Душа раділа, що є такі люди", – каже вдова.

Вона зізналась, що ніколи не зможе подивитися відео, як вбивають її чоловіка.

"Телефон із рук не випускала. Мене сварили рідні, вони всі думали, що я намагаюся подивитися відео. Ні, ні, я ніколи його не подивлюсь. Ніколи не буду нічого вишукувати, нехай цим інші займаються, я ніколи не зможу цього зробити... А телефон тримала в руках, тому що на початку весь час чекала на його дзвінок. Я не вірила в те, що сталося", – поділилася Вероніка.

Нагадаємо, у Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч проти 2 жовтня вбили одного поліцейського, а іншого тяжко поранили. Правоохоронці в момент нападу перебували не на службі.

У супермаркеті, де підлітки побили чернігівських поліцейських, відреагували на інцидент і заявили, що працівники діяли згідно з посадовими інструкціями.

Напередодні всім підозрюваним обрали запобіжні заходи. Під арештом вони проведуть найближчі два місяці. В прокуратурі кажуть, співпрацювати зі слідством наразі погодився лише один з парубків.

З убитим поліцейським Артуром Єрохіним попрощались у понеділок.

Читайте також:

Новини України: у Мережі з'явилося ще одне відео з місця убивства поліцейського у Чернігові

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання