"Я - новорос, а не хохол": жителя Луцька судили за дописи в "Однокласниках"

"Я - новорос, а не хохол": жителя Луцька судили за дописи в "Однокласниках"

Чоловік розміщував антиукраїнські публікації.

У Луцьку міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який писав антиукраїнські гасла в забороненій соцмережі "Однокласники".

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Про це повідомляє zaxid.net з посиланям на реєстр судових рішень.

У Луцьку суд призначив три роки умовно чоловікові, який у "Однокласниках" публікував сепаратистські матеріали. У вироку йдеться про дві такі публікації. Так лучанин розмістив аудіо з закликом "прогнати хунту" - "Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе". Згідно з висновком експерта СБУ, аудіофайл містить заклики до зміни меж території України та державного кордону.

Також чоловік на своїй сторінці розмістив відео, де розповідають, як записатися до армій так званих "ЛНР" і "ДНР".Він також заявив: "я - новорос, а - не хохол, и я этим горжусь".

Чоловіка звинуватили за ч.1 та ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене повторно), санкція якої передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років.

Підозрюваний у суді визнав свою провину та уклав угоду про винуватість.

Лучанину дали три роки умовно. Також він має заплатити в дохід держави 8 тис. грн за проведені експертизи.

Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.

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