"Я - новорос, а не хохол": жителя Луцька судили за дописи в "Однокласниках"

Чоловік розміщував антиукраїнські публікації.
У Луцьку міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який писав антиукраїнські гасла в забороненій соцмережі "Однокласники".
Про це повідомляє zaxid.net з посиланям на реєстр судових рішень.
У Луцьку суд призначив три роки умовно чоловікові, який у "Однокласниках" публікував сепаратистські матеріали. У вироку йдеться про дві такі публікації. Так лучанин розмістив аудіо з закликом "прогнати хунту" - "Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе". Згідно з висновком експерта СБУ, аудіофайл містить заклики до зміни меж території України та державного кордону.
Також чоловік на своїй сторінці розмістив відео, де розповідають, як записатися до армій так званих "ЛНР" і "ДНР".Він також заявив: "я - новорос, а - не хохол, и я этим горжусь".
Чоловіка звинуватили за ч.1 та ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене повторно), санкція якої передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років.
Підозрюваний у суді визнав свою провину та уклав угоду про винуватість.
Лучанину дали три роки умовно. Також він має заплатити в дохід держави 8 тис. грн за проведені експертизи.
Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.
Читайте також:
- На Закарпатті обірвався підвісний міст: камери зафіксували, як підлітки попадали у воду (відео)
- "Місто допитливих людей": у Мелітополі двоє дітей по черзі пробували лід на міцність і провалилися (відео)
- Видавала себе за чоловіка та "розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман зі знайомою