"Я офіцер і дію як офіцер": "зацілований" ексначальник Рівненського ТЦК висловився про скандал

Олександр Ярмошевич заявив, що написав рапорт і переводиться до бойової частини, де "з честю і гідністю буде нищити ворога".

Колишній військком з Рівного Олександр Ярмошевич, який втрапив у скандал з поцілунками на робочому місці, прокоментував інцидент.

Про це він написав у Facebook.

Ярмошевич запевнив, що на посаді начальника Рівненського міського ТЦК "керувався законом і військовою честю – хабарів не брав, ухилянтів не ховав і не покривав, незаконних премій не виписував".

"Але це чомусь стало неважливо, як тільки інформаційні помийки злили у Мережу відео... І нікому не цікава моя професійна діяльність. Всі обговорюють мою "аморальну" поведінку. Так, йде розслідування, хто і коли встановив камери. Як відео з камер потрапило до розповсюджувачів… Хто "створив" це відео", – зазначив ексвійськком.

Ярмошевич запевнив, що командування не має до нього претензій щодо професійної діяльності.

"Але я не хочу більше отримувати того хейту і тиску! Сьогодні на тлі загального цькування працівників ТЦК моя історія одна із. Я офіцер і дію як офіцер! Я написав рапорт і переводжуся до бойової частини. Сподіваюся, що там мене полишать у спокої маніпулятивні ЗМІ і я з честю і гідністю буду нищити ворога!" – підсумував військовий.

Нагадаємо, що до Мережі потрапило відео, де рівненський військком Олександр Ярмошевич цілувався з декількома жінками-військовослужбовицями просто в робочому кабінеті ТЦК.

У Мережі жваво відреагували на поцілунки військкома у службовому кабінеті.

Згідно з відкритою інформацією, Олександр Ярмошевич одружений і має дитину.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спочатку блондинка, потім руденька! Любовний скандал у ТЦК отримав несподіване продовження!