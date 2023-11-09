"Я підтримую Путіна, мені подобається війна": ці зрадники шокували українців

Зокрема, спіймана за роботу на окупантів 22-річна жителька Кіровоградщини на суді заявила, що не кається і хоче воювати за Росію.

Ви навіть не уявляєте, скільки "ждунів русского міра" навколо нас. Вони продалися за криваві рублі, а іноді вони просто відбиті на голову ідейники, які зрадили Україну, здавали військових, а тепер сидітимуть у тюрмі, хтось навіть довічно.

Хто вони – українські колаборанти, які перейшли на бік Росії – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

З найсвіжішого – вінницька "ждунка", здавалося б українськомовна, але послухайте, як гукає Путіна:

"Мало бомблять. Та хай би бомбили ще раз. Сто раз би бомбили цю Україну. – Ви підтримуєте Путіна? – Так, підтримую. А що? Ви мені що, щось зробите?"

Ця жіночка у своїх соцмережах виправдовувала російську агресію та раділа, коли на Україну летіли ракети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Я підтримую Путіна, а шо? Мені подобається війна!” Ці зрадники шокували українців!

Закиди з-за кордону

Ще одна "любітельніца рускава міра" живе у Сумах. Молода, але, схоже, дур… Отож, нещодавно Мережу облетіло відео, як 19-річна Анастасія-Адель Чемеринська, яка після початку повномасштабної війни виїхала з України і чілить у Дубаях, не просто там відпочиває чи працює, а ризикнула відкрити рота й приправляючи свої монологи матюками, назвала українців нацистами, мовляв, її утискають за російську мову і тут же у відео робить "обмовку по Фрейду".

"За що нас, грубо кажучи, гноблять? Нас не гноблять, звісно. Але це тому що ми що? Нацисити, так?! А нацисти – це ті, які "чому не державною?" Ви якого х** ганьбите нас?! Якщо ви говорите "чому не державною?", ви ї*****. Нацисти! Я не розумію, те, що я хочу в Москву, скасовує той факт, що я громадянка України? Це скасовує той факт, що я патріотка? Що за маячня? Так, я завжди хотіла саме в "Москов-сіті" – не просто до Москви, я б не жила у звичайній новобудові. Може, воно й на краще, що почалася війна, тому що їх треба знищувати. Про що ви? Яка свобода слова? Так і хочеться бути за Росію, реально", – заявляла Чемеринська.

Анастасія-Адель Чемеринська / Скриншот

Вже за кілька днів СБУ знайшла родину так званої блогерки. Після розмови за гучну заяву доньки перепрошував батько, а от сама Настюша досі мовчить.

Любителі "русского міра" відповідають перед законом!

Та промиті мізки і рублі в очах, на жаль, – не рідкість. Чим керуються ці люди, коли йдуть на угоду з дияволом – зрозуміти важко. Та врешті їх наздоганяють покарання за скоєне. Отож, вперше в Україні до довічного за зраду Батьківщини засудили жителя Запоріжжя і забрали усе його майно. Йому 37 років і він впродовж березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки та передавав її рашистам. Керівник прокуратури Запорізької області Сергій Спільник зазначав, що це безпрецедентний випадок, коли нарешті зрадник отримав "по повній".

"Це перший вирок по Україні, коли людина отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна", – сказав Спільник.

Суд над жителькою Дніпра

Засудити до довічного хочуть і жительку Дніпра. Вона передавала ФСБ РФ секретні дані, "зливала" усе, що знала і про розробку української зброї. Її затримали ще 2022 року у вересні. Виявилося, що жінка – працівниця конструкторського бюро "Південне", а сама вона – уродженка Казані. Усе своє життя жінка працювала у Дніпрі на підприємстві ракето-космічної галузі. І власне як інженерка відділу літальних апаратів, вона мала доступ до державної таємниці. Від червня з власної волі почала співпрацювати зі спецслужбами агресора. Ви будете шоковані, як вона це аргументувала.

"Вона робила це з ідеологічних міркувань. Жодної грошової, матеріальної винагороди за це вона не отримувала. Вона знала, що витік даної інформації загрожує суверенітету, обороноздатності нашої країни у період воєнного стану", – повідомила прокурорка відділу обласної прокуратури Дніпропетровщини Анастасія Красун.

Затримана за злив даних ворогу жителька Дніпра / Скриншот

Зрадники з Херсонщини

15 липня 2023 року стало відомо про ще одного довічнозасудженого за зраду, тільки тепер – жителя Херсонщини. Чоловік сам із Донеччини і воював на боці окупантів, навіть був командиром:

"Доведено, що 46-річний донеччанин перейшов на бік окупантів та вступив до лав ворожої армії. Там його призначили командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади. Наприкінці березня 2022 року чоловік разом із підлеглими йому військовослужбовцями РФ через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до смт Архангельське Херсонської області для утримання захопленого району".

Також він знущався з місцевого населення, проганяв усіх через "фільтраційні табори" та змушував українців співпрацювати з ворогом.

Ще одна любителька "рускава мірам – теж жителька Херсонщини, яку щодня нещадно нищить ворог, – допомагала окупантам робити це ще ефективніше, бо регулярно коригувала вогонь:

"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ".

Зрадниця з Херсонщини / Фото: СБУ

Позиція “ждунки”

Ви будете шоковані, але до цього її ніхто не примушував, ба більше, ця жіночка сама запропонувала ворогу свої послуги:

"Фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором".

Цій зрадниці було усього 22 роки!

Так би мовити, "на десерт" ми залишили історію про 22-річну Ангеліну. На питання, як вона докотилася до такого, ми напевне ніколи не почуємо відповіді. Її мозок російські таргани проїли так, що не лишили від нього і сліду. Вона не просто зливала окупантам координати українських військ, складів, заводів та об'єктів критичної інфраструктури. На суді жителька Кіровоградщини заявила, що хоче воювати за Росію і їй не шкода, що РФ обстрілює Україну ракетами. Тільки тепер співати оду Путіну ця пропагандистка буде в тюрмі, при чому – до кінця свого віку.

22-річна зрадниця Ангеліна з Маріуполя / Фото з відкритих джерел

До слова, засуджена – уродженка Олександрійського району, однак тривалий час жила в Маріуполі. Власне там її і завербували росіяни: вона написала угоду про співпрацю в обмін на те, щоб її відпустили до України. Затримали дівчину в березні якраз під час того, як вона знімала стратегічний об'єкт, у тому числі й там, де жила її матір із вітчимом. Ось фрагмент розмови зрадниці з суддею:

— Ваша мама проживає у Павлиші?

— Так, із вітчимом. У нас хороші стосунки.

— От ви знімали різні об’єкти, але ж ви знімали і Павлиш, де живе ваша мама. Про що ви думали, коли це знімали? Що вас це може оминути, чи вам Ігор повідомляв? Ви розуміли, що зворотного зв’язку немає: ви передали, а завтра летить смерть? Можливо, і на вас. Ви готові були вмерти за Росію?

— Ні.

Заробила на смертях і довічний термін

За роботу російські куратори заплатили їй 150 тис. грн. Саме за наведенням 22-річної Ангеліни Кіровоградщину обстріляли щонайменше 10 разів, кажуть правоохоронці. І це лише за початок 2023 року, бо в березні її вже затримала СБУ. Проте у суді дівчина не покаялась, а навпаки заявила: вирок не оскаржуватиме, утім клопотатиме про обмін на полонених українців, щоб власне потім взяти зброю до рук і піти проти України. Й на суді вона визнала, що могла виїхати до РФ, але хотіла заробити гроші на знищенні України.

Читайте також: