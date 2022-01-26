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"Я підтримую Путіна": телеведуча Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву

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"Я підтримую Путіна": телеведуча Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву

УНІАН

Деякі коментатори під дописом ведучої відправляли її жити до Росії та навіть намагалися залучити СБУ.

Телеведуча Сніжана Єгорова, відома своїми українофобськими висловлюваннями публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

Про це Єгорова написала у своєму Facebook.

Ведуча прикріпила посилання на пропагандистське шоу, яке нібито розкриває "всесвітні обмани США". У відео президента країни-агресорки висвітлюють з найкращого боку, що, вочевидь, дуже сподобалось Єгоровій.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться, як акт екзорцизму!!! Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок!!!", — написала ведуча.

У коментарях на Єгорову посипався шквал критики. Деякі коментатори навіть відправляли ведучу жити до Росії та намагалися залучити СБУ.

Слід зазначити, що на своїй сторінці у Facebook Єгорова часто відверто критикує українських політиків і пише про те, що виступає проти президента України Володимира Зеленського і всього Європейського союзу. 

Нагадаємо, у Раді Федерацій Росії закликають відправити зброю до так званих "ДНР" і "ЛНР". Мовляв, "республікам" треба допомогти. Крім того, депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". 

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