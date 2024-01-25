"Я пишаюсь Люсею": Арестович розповів про свою найвідомішу роль в образі жінки

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів про роль Люсі Зайцевої, яку він зіграв. Він наголосив, що йому сподобався цей образ і він готовий знову знятись у подібному відео.

Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.

Арестович зазначив, що він пишається цим образом та зазначив, що знімався тоді абсолютно безкоштовно.

"Це була дипломна робота нашої дівчини з театру, яка знімала це як режисер. У неї не було грошей, це студентська робота і вона попросила знайомих операторів це зняти. Знімалось це два дні. І вона звернулась до знайомих, що треба зіграти жінку і всі ці професійні актори сказали, що ні. А я бачу - вона у розпачі плаче, я виручив її. Мені дуже сподобалось і я пишаюсь Люсею, яку зіграв. Коли ми припинили цю гру - плакали навіть оператори. Настільки вдалий образ. От у мене було перевтілення. Я, як Олексій Арестович, нічого не робив. Була ця Люся Зайцева, яка робила все. Просто явилась інша особистість", - сказав він.

Арестович зазначив, що він би знову зіграв Люсю, попри критику.

Нагадаємо, Арестович висловився про майбутні перспективи України. На його думку, нам потрібні не вибори, а серйозні державні рішення.

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