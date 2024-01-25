Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я пишаюсь Люсею": Арестович розповів про свою найвідомішу роль в образі жінки

"Я пишаюсь Люсею": Арестович розповів про свою найвідомішу роль в образі жінки

Олексій Арестович та Анна Олицька

Арестович розповів про відео, де він грає Люсю.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів про роль Люсі Зайцевої, яку він зіграв. Він наголосив, що йому сподобався цей образ і він готовий знову знятись у подібному відео. 

Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.

Арестович зазначив, що він пишається цим образом та зазначив, що знімався тоді абсолютно безкоштовно.

"Це була дипломна робота нашої дівчини з театру, яка знімала це як режисер. У неї не було грошей, це студентська робота і вона попросила знайомих операторів це зняти. Знімалось це два дні. І вона звернулась до знайомих, що треба зіграти жінку і всі ці професійні актори сказали, що ні. А я бачу - вона у розпачі плаче, я виручив її. Мені дуже сподобалось і я пишаюсь Люсею, яку зіграв. Коли ми припинили цю гру - плакали навіть оператори. Настільки вдалий образ. От у мене було перевтілення. Я, як Олексій Арестович, нічого не робив. Була ця Люся Зайцева, яка робила все. Просто явилась інша особистість", - сказав він. 

Арестович зазначив, що він би знову зіграв Люсю, попри критику.

Нагадаємо, Арестович висловився про майбутні перспективи України. На його думку, нам потрібні не вибори, а серйозні державні рішення.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація