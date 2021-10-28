"Я працюю без маски, зрозуміло?": у Дніпрі водій таксі вигнав жінку з авто та шокував користувачів Мережі

Жінка попросила водія одягнути захисну маску.
У Дніпрі водій таксі відмовився везти жінку та вигнав її із салону за те, що вона попросила одягнути його захисну маску.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написала незадоволена пасажирка Наталія Хазан.
Так, на виклик до жінки приїхав водій автомобіля Ford Fiesta, підключений до одного з найпопулярніших сервісів таксі. Водій вигнав жінку із салону за те, що вона попросила його дотримуватися протиепідеміологічних заходів безпеки.
“Стою тут на вулиці в а**ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надіти маску. З криком: “Я працюю без маски, зрозуміло? Виходьте”. Відчинив двері і вигнав. В службу таксі, звичайно, подзвонила, але досі не можу прийти в себе”, — написала у себе на сторінці жінка.
У коментарях до публікації користувачі обурилися сервісом таксі та порадили їм оперативно реагувати на подібні інциденти.
- Варто негайно і публічно реагувати. Тут не питання світоглядів. Тут про законність господарської та фінансової діяльності на території України.
- У мене було таке саме. І в службі підтримки ніяк не відреагували.
- То й на краще. Страшно з таким водієм їхати.
Нагадаємо, що у Дніпрі водії маршруток начебто самовільно ввели "пільговий час" для перевезення місцевих мешканців.