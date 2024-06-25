“Я правий на 100%”: Тищенко відповів, чи братимуть його на поруки

Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Однак сам Тищенко впевнений у своїй правоті на 100%.

Про це він заявив перед початком засідання.

На питання журналістів про те, чи прийдуть його взяти на поруки, Тищенко відповів: “Я, по-перше, не знаю, про що ви мене запитуєте, в мене немає досвіду. Мені не треба, щоб мене хтось брав на поруки, тому що я правий на всі 100%”.

Нардеп стверджує, що виконує свої депутатські повноваження “на основі закону України”: “Відповідно всі мої дії були законні, про які я і написав відповідні заяви. На підставі інформації та заяв я, користуючись повноваженнями народного депутата України, працюю в рамках роботи тимчасової слідчої комісії “Нацресурс”, здійснюю парламентський контроль”.

“Хочу нагадати, що парламентар має повноваження. Найголовніше повноваження — це представницька функція. У мене працюють всі мої депутатські приймальні, які приймають моїх виборців, громадян, куди звертаються люди за тими чи іншими питаннями, куди надходить інформація про ті чи інші порушення в державі, на які я реагую разом з командою та виконую свої депутатські повноваження”, — каже нардеп.

“Друга функція — функція контролю. Саме цим я і займаюся. Ви ж знаєте, що я, як кажуть в народі, політичний ревізор. Про свою роботу — а це прописано в моїх повноваженнях — я маю звітувати суспільству. Я звітую на всіх своїх світлинах, відверто, відкрито, нічого не приховую. В мене є чітка позиція, я за правду, я за народ. Третя функція — законотворча. Це три функції, які сьогодні має депутат Верховної ради”, — резюмував Тищенко.

Нагадаємо, Тищенку обирають запобіжний захід у Печерському суді: пряму трансляцію можна подивитися за посиланням.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

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