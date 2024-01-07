"Я приєднуюся": посол Британії скупався у Дніпрі на Водохреще та звернувся до українців (відео)

Мартін Гарріс доєднався до киян, які відзначили свято на Дніпрі.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відсвяткував Водохреще у Києві.

Відео посол записав на березі Дніпра та виклав у соцмережу "Х".

"З Водохрещем!" – привітав Гарріс українців та наголосив, що приєднується до всіх, хто сьогодні молиться за Перемогу.

"Сьогодні свято Водохреща, що українці відзначають тут, на Дніпрі у Києві. Це місце, де тисячу років тому українці вперше охрестилися, і де Київська Русь стала християнською державою. Сьогодні українці моляться за перемогу, мир та свободу їхньої землі. Я приєднуюся до них", – повідомив посол Гарріс.

Нагадаємо, 6 січня 2024 року українці вперше святкують Водохреще цього дня через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар.

Зазначимо, що Водохреще або Хрещення Господнє – велике християнське свято, яке раніше завжди припадало на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася на 6 січня.

Водночас, до прикладу, відомий український кухар Євген Клопотенко різко висловився проти свята Водохреща. За його словами, масові хрещенські купання – це геть не українська традиція.

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