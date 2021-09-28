Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Я просто хотіла померти": дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе за ґратами 15 років

"Я просто хотіла померти": дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе за ґратами 15 років

Фото: Суспільне Полтава

Перед оголошенням вироку обвинуваченій надали останнє слово.

Колегія суддів Октябрського райсуду Полтави оголосила вирок Вероніці Моторіній, яку визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру. Їй призначили 15 років позбавлення волі. У справі допитали усіх свідків та дослідили матеріали справи, а ще відбулися дебати.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє "Суспільне".

Під час засідання вона попросила пробачення у дружини загиблого та говорила, що її довів до депресії хлопець, через це вона випадково начебто і поранила інструктора. Свою вину дівчина визнала, зазначивши, що зробила два постріли в чоловіка випадково.

"Я просто хотіла померти, а вийшло так, що я, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди залишиться в моїй душі та на моїй совісті. Я не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко", – говорить Вероніка Моторіна.

Нагадаємо:

Дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе в СІЗО 2 місяці: нові деталі справи

Дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе в СІЗО 2 місяці: нові деталі справи

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація