"Я просто хотіла померти": дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе за ґратами 15 років

"Я просто хотіла померти": дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе за ґратами 15 років

Перед оголошенням вироку обвинуваченій надали останнє слово.

Колегія суддів Октябрського райсуду Полтави оголосила вирок Вероніці Моторіній, яку визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру. Їй призначили 15 років позбавлення волі. У справі допитали усіх свідків та дослідили матеріали справи, а ще відбулися дебати.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє "Суспільне".

Під час засідання вона попросила пробачення у дружини загиблого та говорила, що її довів до депресії хлопець, через це вона випадково начебто і поранила інструктора. Свою вину дівчина визнала, зазначивши, що зробила два постріли в чоловіка випадково.

"Я просто хотіла померти, а вийшло так, що я, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди залишиться в моїй душі та на моїй совісті. Я не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко", – говорить Вероніка Моторіна.

Нагадаємо:

У Полтаві у місцевому тирі застрелили 64-річного інструктора . Інцидент трапився 7 лютого 2020 року. Смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

. Інцидент трапився 7 лютого 2020 року. Смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра. Під час останніх засідань прокурорка Яна Рощепа повідомила, що вину Моторіної доведено , а тому просила для неї 12 років позбавлення волі.

, а тому просила для неї 12 років позбавлення волі. Адвокат обвинуваченої Андрій Євдокименко виступав проти цього. Яке саме покарання має отримати його підзахисна, не повідомив.

Дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, проведе в СІЗО 2 місяці: нові деталі справи

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