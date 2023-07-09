На базі відпочинку “Куманьок” у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, зробила зауваження відвідувачам через пісні російської виконавиці Ірини Алегрової. Як відомо, співачка перебуває під санкціями, оскільки підтримує війну РФ в Україні.

Відео інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

"Ви знаєте, що у нас заборонена у місцях громадського відпочинку російська музика?" - поцікавилася авторка відео у компанії, яка розважалася під пісні відомої "путіністки".

Після словесної перепалки із жінкою, яка переконувала, що слухати пісні Аллегрової — це “справа смаку”, в розмову втрутилися двоє чоловіків.

Один з них назвав себе “військовим”, запевняв, що в Україні спілкуються “російською мовою” і заявив, що він “раждьон в СССР”.

На останніх кадрах запису видно, що у жінки силоміць відібрали телефон, на який вона знімала.

“Якщо вони реально виявляться військовими прошу особисто за них вибачення. Мені дуже соромно за них. На мою особисту думку, така мразота немає ніякого права носити військову форму і називати себе військовими. Військовий - це захист, честь та гідність”, - написав у коментарі до відео офіцер Анатолій Штефан, закликавши допомогти з ідентифікацією присутніх на відео людей.

“Я раждьон в СССР”: у Запоріжжі новий скандал через російську музику

Нагадаємо, у січні 2023 року президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Кіркорова, Алегрової, Доліної та інших російських артистів і пропагандистів.

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