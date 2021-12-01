"Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою": Лукашенко заговорив про один народ та спільні плани з Росією

Він підкреслив, що Білорусь економічно, політично, а головне юридично виступатиме на боці Кремля.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що в разі, коли "Росія опиниться перед агресією України", то Білорусь займе бік Москви.
Про це Лукашенко сказав у інтерв’ю російському інформагентству РИА Новости.
"Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона – наша Україна, там народ наш", - заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі підкреслив, що Білорусь економічно, політично, а головне, за його словами, юридично виступатиме на боці Кремля.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко вже заявляв, що Білорусь не залишиться осторонь у разі загострення конфлікту на Донбасі, і висловив підтримку Росії.
Крім того, він висловив упевненість, що коли РФ вирішить нападати на Україну, то Москва повідомить про це Мінську і вони скоординують свої дії разом.