"Я Росію більше люблю": у Херсоні по гуманітарку прийшла фанатка Путіна – відео

Жінка заявила про любов до Росії, проте від української гуманітарної допомоги не відмовилась.

У Херсоні місцева мешканка прийшла до волонтерів за гуманітарною допомогою і заявила, що "більше любить Росію".

Відео у TikTok опублікував волонтер, засновник ГО "Мрія вільних людей " Семен Турута.

Спочатку пенсіонерка поцікавилась, чому вони допомагають херсонцям, на слова волонтера про те, що він хоче допомогти Україні та українському народу, вона сказала, що "не любить Україну, Росію любить більше".

Після своїх слів жінка взяла гуманітарну допомогу від волонтерів і спокійно собі пішла.

У Херсоні жінка прийшла до волонтерів по гуманітарку і заявила, що "любить Росію"

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі біля Херсона увійшов в природне русло. Підтопленими залишаються 18 населених пунктів, 17 із них – на тимчасово окупованій території.

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