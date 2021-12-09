"Я сама ще дитина": 18-річна мати розповіла подробиці загибелі 10-місячного немовляти на Буковині

"Я сама ще дитина": 18-річна мати розповіла подробиці загибелі 10-місячного немовляти на Буковині

Родина на обліку в соцслужбах не перебувала.

У м. Сторожинець Чернівецької області під час пожежі в житловому будинку загинуло 10-місячне немовля, 2-річному хлопчику вдалось врятуватись.

Про це повідомляє чернівецький телеканал "ТВА".

Відомо, що 18-річна мати дітей пішла до сусідів по молоко. У цей час в будинку, де були діти, спалахнула пожежа.

Сусіди родини, де сталась трагедія запевняють, що жінка в них була не довго. За даними рятувальників, у цей час старший хлопчик відкрив двері пічки, через що спалахнула пожежа.

Коли прибігли дорослі, то старшого хлопчика вдалось врятувати, проте менший вже не дихав. Головний лікар Сторожинецької районної лікарні Олександр Войцеховський розповів, що 2-річного хлопчика після пожежі госпіталізували, проте батьки уже його забрали. У нього діагностували лише ГРВІ.

Мати дітей розповіла, що їй дуже шкода, що так все сталось. Жінка переконана, що їй треба було дочекатись співмешканця, а вже потім йти по молоко.

"Я сама ще дитина. Але що я зроблю? Я такого не очікувала, і не знала, що таке станеться. А треба було не лишати не лишати їх. Треба було дочекатись чоловіка і потім піти", - каже мати дітей Ніколетта.

Відомо, що на обліку в соцслужбах родина не перебувала.

Читайте також: