"Я стою разом з Україною": Стівен Кінг підтримав українців у війні проти російських окупантів (фото)

"Я стою разом з Україною": Стівен Кінг підтримав українців у війні проти російських окупантів (фото)

Кінг опублікував світлину в соцмережах.

Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав українців, опублікувавши фото.

Також читайте Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів

Про це "король жахів" написав у Тwitter.

" Зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогоднішній день — виняток", - написав письменник.

Він також опублікував фото у футболці з написом: "Я стою разом з Україною".